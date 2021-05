(Montmelo) Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a décroché sa 100e position de tête en carrière en Formule 1, samedi, après s’être révélé le plus rapide de la séance de qualifications du Grand Prix d’Espagne.

La Presse Canadienne

Hamilton a indiqué avoir apporté de nombreux changements à ses réglages en vue de la séance de qualifications, et il a signé un temps d’une minute et 16,741 secondes sous un ciel radieux au circuit Barcelona-Catalunya.

« Nous essayons toujours d’améliorer la voiture, mais ça reste toujours un pari, parce qu’il faut garder en tête [les réglages] en vue de la course. C’était ma décision en fin de compte, et c’est la raison pour laquelle j’étais toujours à la traîne en qualifications. J’ai apporté de petits ajustements, mon premier tour n’était pas le meilleur, mais wow », a-t-il dit au micro de la F1.

Je ne peux pas croire que j’ai réussi 100 [positions de tête]. Les hommes et les femmes à l’usine [de Mercedes], ils repoussent constamment les limites. Lewis Hamilton

Le Britannique est ainsi parvenu à retrancher 36 millièmes de seconde au temps du pilote Red Bull Max Verstappen.

« Mes deux sorties ont été honnêtes, même si la deuxième a été assez audacieuse. Nous travaillons très fort pour les battre [les Mercedes] ici, donc la deuxième place, c’est bien. Je dois m’assurer de connaître un bon départ [demain] — le rythme est là, donc je devrais connaître une bonne course », a résumé Verstappen.

Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, a suivi en troisième place à 0,132 seconde, tandis que le pilote Ferrari Charles Leclerc a complété la deuxième ligne sur la grille de départ.

PHOTO EMILIO MORENATTI, AGENCE FRANCE-PRESSE Valtteri Bottas (à gauche) félicite son coéquipier Lewis Hamilton,

« Les deux premières sorties en Q2 étaient plus rapides. J’ai perdu un ou deux dixièmes de seconde dans le virage no 10, ce qui aurait été suffisant pour obtenir la position de tête. Ce sera très serré [demain] entre Red Bull et nous… », a évoqué le Finlandais.

Esteban Ocon (Alpine), Carlos Sainz fils (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren) et Fernando Alonso (Alpine) ont complété le top 10, dans l’ordre.

Stroll 11e

La fin de semaine difficile de l’équipe Aston Martin Racing s’est poursuivie samedi, tandis que le Québécois Lance Stroll et l’Allemand Sebastian Vettel ont dû se contenter des 11e et 13e temps, respectivement.

« C’est décevant d’avoir raté Q3 par un aussi petit écart — il lui a manqué huit millièmes de seconde pour y parvenir. D’un autre côté, en partant 11e, ça me permet de choisir mes pneus au départ, ce qui est déterminant, puisqu’ils joueront un rôle clé selon moi en course demain », a évoqué le pilote de Mont-Tremblant.

C’est difficile d’effectuer des dépassements ici, mais si j’ai un bon départ et que je gagne quelques places à l’entrée du virage no 1, alors nous pourrons peut-être marquer des points de classement. Lance Stroll

Pour sa part, le Torontois Nicholas Latifi a obtenu le 19e chrono pour Williams, tout juste devant le pilote Haas Nikita Mazepin.

Dimanche, Hamilton pourrait écrire une autre page d’histoire en égalant Michael Schumacher en signant une sixième victoire en carrière sur le circuit catalan.

Verstappen accuse seulement huit points de retard au classement derrière Hamilton, après trois épreuves en 2021.

Le Néerlandais est le dernier pilote, autre que Hamilton, à avoir triomphé à Barcelone. Il était devenu le plus jeune pilote de l’histoire de la F1 à gagner un Grand Prix lors de sa victoire en Espagne en 2016, à l’âge de 18 ans.

Hamilton a gagné le Grand Prix de Bahreïn en lever de rideau de la campagne, ainsi que le Grand Prix du Portugal la semaine dernière. Verstappen a signé la victoire au Grand Prix d’Émilie-Romagne, en Italie.

Verstappen avait enregistré le meilleur chrono de la troisième et dernière séance d’essais libres, en matinée. Hamilton s’était adjugé le deuxième temps. Les 13 premiers pilotes avaient tous terminé à moins d’une seconde du pilote Red Bull.

La séance s’est déroulée sous un ciel ensoleillé en banlieue de Barcelone, et elle n’a été marquée que par un seul incident. Norris a été victime d’une crevaison qui l’a contraint à visiter brièvement le bac à graviers.

La grille de départ du Grand Prix d’Espagne

1re ligne :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (PBS/Red Bull-Honda)

2e ligne :

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3e ligne :

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

4e ligne :

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

5e ligne :

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

6e ligne :

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

7e ligne :

Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin-Mercedes)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)

8e ligne :

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

9e ligne :

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Mick Schumacher (ALL/Haas-Ferrari)

10e ligne :

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)*



*dernier temps et pénalisé de trois places sur la grille et d’un point sur sa licence pour avoir gêné Norris en qualifications

Avec Agence France-Presse