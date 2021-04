(Portimao) Le bras de fer entre Lewis Hamilton et Max Verstappen semble de plus en plus vouloir définir la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1.

La Presse Canadienne

C’est d’ailleurs ce duo qu’on retrouve au sommet du classement à l’issue de la première journée des essais libres du Grand Prix du Portugal. Le septuple champion du monde a devancé Verstappen de 143 millièmes de seconde, permettant à Mercedes de donner le ton des deux séances du vendredi.

Valtteri Bottas s’est classé troisième, à trois dixièmes de son coéquipier Hamilton, tandis que Carlos Sainz a confirmé que les Ferrari seront dans le portrait en fin de semaine avec le quatrième chrono.

Sur la piste de Portimao balayée par le vent — des rafales à 30 km/h enregistrés autour du circuit — et après un retard de 10 minutes avant le début de la séance, Hamilton a complété son meilleur tour en 1:19,837.

Hamilton, en quête d’une 100e position de tête et d’une 97e victoire, a expliqué que les conditions ont rendu l’adhérence difficile.

« Tout le monde avait du mal avec l’adhérence et glissait sur la piste, a-t-il confié. Cet après-midi, c’était plus chaud et venteux et il me semble que c’était encore plus difficile. Je pense que ce sera très serré ce week-end. »

Plus tôt, Bottas avait dominé la première séance, devant les Red Bull de Verstappen (0,025 seconde) et de Sergio Perez (0,198).

« Quiconque trouve le moyen de gagner le plus de temps au tour ce soir décrochera la pole, a révélé Bottas, qui cherchera à décrocher la première position sur la grille pour une 17e fois en carrière. Ça va être serré et ça pourrait basculer dans un sens comme dans l’autre. »

La performance de l’équipe la plus impressionnante vient sans doute venue d’Alpine, qui s’est assurée les cinquième et sixième places. Leur rythme semble également authentique, puisque Fernando Alonso a terminé juste un dixième devant Esteban Ocon.

« Il nous reste beaucoup de données à analyser, mais c’est un bon début de week-end », a reconnu Alonso.

Charles Leclerc a été éclipsé par son coéquipier Sainz alors qu’il s’est contenté de la 7e place.

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) s’est classé neuvième, à moins de six dixièmes du meneur. Il dit avoir pris plaisir en piste, mais sait qu’il doit encore progresser pour s’assurer un passage en Q3.

« Nous allons chercher à faire des progrès demain (samedi). Avec seulement six dixièmes d’écart entre les 10 premières voitures, les qualifications devraient être imprévisibles et offrir un grand spectacle. »

PHOTO GABRIEL BOUYS, AGENCE FRANCE-PRESSE Lance Stroll

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a obtenu le 19e rang, à plus de deux secondes du temps de référence.

Un incident étrange s’est produit pendant la séance lorsque Sebastian Vettel a garé son Aston Martin dans l’espace McLaren dans la ligne des puits. Il s’est arrêté par erreur à la place attribuée à Ferrari lors du championnat de l’année dernière.

« Désolé, ça devait arriver à un moment donné », a plaisanté le quadruple champion de F1 en riant à la radio de l’équipe. Vettel a obtenu le 15e chrono.

Le Grand Prix du Portugal est la troisième course de la saison du championnat de F1.

Hamilton est en tête du championnat, un point devant Verstappen, les deux pilotes ayant remporté une course chacun.