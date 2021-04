(Portimao, Portugal) Hamilton contre Verstappen : le duel annoncé de la saison 2021 en Formule 1 pourrait bien être épique ce week-end encore au Portugal, sur le circuit méconnu de Portimao, comme à Imola il y a bientôt 15 jours.

Raphaëlle PELTIER

Agence France-Presse

La F1, en effet, n’a connu qu’une course dans l’Algarve, en octobre 2020, dont la piste vallonnée au revêtement lisse « rend compliqué de faire fonctionner les pneus », rappelle le patron de Mercedes, Toto Wolff.

Or, on a vu l’an passé et il y a deux semaines en Italie que les scénarios les plus inattendus naissent de tracés qu’écuries et pilotes ne maîtrisent pas et que même les tout meilleurs peuvent y commettre des erreurs.

Y compris le septuple champion du monde Lewis Hamilton. À mi-course à Imola, sur un circuit humide, le Britannique a fait une rare sortie de piste… pour finalement remonter à la deuxième place derrière Max Verstappen.

Avec une victoire chacun en deux courses cette saison (Hamilton a gagné l’épreuve d’ouverture à Bahreïn), le pilote Mercedes et le Néerlandais de Red Bull font presque jeu égal au championnat du monde, avec un petit point d’avance pour le premier (celui du meilleur tour en course à Imola).

Position de tête, meilleur tour, victoire avec 25 secondes d’avance sur son équipier finlandais Valtteri Bottas et 34 sur Verstappen : l’an dernier, le week-end portugais avait été idéal pour le champion en titre, devenu à Portimao l’unique détenteur du record de victoires en F1 devant Michael Schumacher.

Difficile d’imaginer un tel scénario dimanche, tant l’écart s’est réduit entre la septuple championne du monde Mercedes et sa dauphine Red Bull, qui semble même avoir l’avantage en ce début d’exercice.

« Bagarre exaltante »

« Je suis heureux du travail réalisé avec la RB16B. Elle est plus rapide, a plus d’adhérence et plus d’équilibre », se félicite Verstappen. « Nous commençons solidement la saison, mieux que jamais depuis que je suis arrivé dans l’équipe », au courant de 2016.

« La bagarre pour le titre mondial sera exaltante », selon le Néerlandais, dont « l’état d’esprit est différent désormais, sachant qu’[il peut se] battre chaque fois pour la tête », ce qui lui manquait les années précédentes.

Hamilton, qui peut décrocher la 100e position de pointe de sa carrière samedi, renchérit : « Ça va être serré toute l’année, on va encore avoir beaucoup de batailles avec Max. »

Et pas seulement avec ce dernier, selon Toto Wolff. « Nous nous attendons à une nouvelle bagarre serrée avec Red Bull, et McLaren et Ferrari pourraient aussi s’en mêler » ce week-end, anticipe l’Autrichien.

Ses prédictions sont probablement biaisées, sachant sa tendance à minimiser les forces des siens et à valoriser la concurrence. Les performances des écuries britannique et italienne, candidates à la troisième place chez les constructeurs, méritent toutefois le coup d’œil.

À Imola (Émilie-Romagne), lors de la dernière course, le Britannique Lando Norris (McLaren), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) avaient terminé troisième, quatrième et cinquième, à plus de 20 secondes du vainqueur néerlandais, mais séparés par… à peine plus de 3 secondes !