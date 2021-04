Une « course sprint qualificative » lors de trois Grands Prix

(Paris) La Formule 1 a adopté « à l’unanimité » un format de « course sprint qualificative » de 100 km le samedi lors de trois Grands Prix cette saison, « deux en Europe et un hors-Europe », a-t-elle annoncé dans un communiqué lundi.

Agence France-Presse

« Je suis ravi que toutes les écuries aient soutenu ce plan, et cela témoigne de nos efforts communs pour offrir des nouveautés à nos fans tout en veillant à respecter l’héritage et la méritocratie de notre sport », commente le PDG de la F1, Stefano Domenicali.

« La F1 se montre plus forte que jamais avec toutes les parties prenantes travaillant de manière unie, et beaucoup a été fait pour garantir que les aspects sportifs, techniques et financiers de ce format soient équitables », ajoute Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

« Le vendredi (après-midi), il y aura une séance de qualifications après la première séance d’essais libres (d’une heure, le matin) qui déterminera la grille de départ pour les qualifications sprint du samedi (après-midi) », est-il précisé. « Les résultats de la qualification sprint du samedi détermineront la grille de départ de la course du dimanche », d’une distance normale d’environ 300 km.

Une seconde séance d’essais libres d’une heure est également prévue le samedi matin.

Par ailleurs, « les trois premiers de la qualification sprint du samedi recevront des points » au classement des pilotes : trois pour le premier, deux pour le deuxième et un pour le troisième.

À partir des qualifications le vendredi, les écuries ne seront plus en mesure de modifier librement leurs monoplaces.

Cet accord doit désormais être entériné par le Conseil mondial du sport automobile, dont la prochaine réunion est prévue le 9 juillet, ce qui devrait être une formalité.