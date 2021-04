PHOTO TORU HANAI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Suzuka) Le Grand Prix du Japon sera présenté sur le légendaire circuit de Suzuka jusqu’en 2024, a annoncé la Formule 1 samedi.

The Associated Press

Cette piste fait partie du calendrier de la F1 depuis 1987, et cette nouvelle entente de plusieurs années s’inscrit dans la volonté de la série de développer sa popularité en Asie.

« Le Japon occupe une place spéciale dans le cœur et l’esprit des amateurs de F1 partout sur la planète, et il a généré certains des plus grands moments de l’histoire de notre sport, puisque 11 championnats des pilotes ont été décidés ici au fil des ans », a rappelé le directeur exécutif de la F1 Stefano Domenicali par voie de communiqué.

Le Grand Prix du Japon est prévu le 10 octobre prochain.

Cette saison, Yuki Tsunoda, qui est âgé de 20 ans, est devenu le premier pilote japonais inscrit au championnat de la F1 depuis 2014. Il s’aligne avec l’équipe Alpha Tauri.