Max Verstappen a confirmé dimanche à Imola qu’il serait un rival sérieux à Lewis Hamilton dans la lutte pour le titre mondial 2021. Vainqueur d’un Grand Prix d’Émilie-Romagne très mouvementé, le Néerlandais s’est approché à un seul point de son adversaire au classement du Championnat.

Michel Marois

La Presse

Amorcée sous la pluie, la course a été marquée par plusieurs incidents, mais Verstappen a fait fi des obstacles pour imposer sa Red Bull avec une priorité de 22 secondes sur Hamilton. « Les conditions étaient vraiment compliquées [dimanche], particulièrement en début de course, et c’était difficile de rester en piste, a expliqué le vainqueur en entrevue après la course. La clé a été le départ, et j’avoue m’être surpris moi-même en passant de la troisième à la première place.

« Nous avons vraiment bien géré la course ensuite, en choisissant notamment le bon moment pour passer aux pneus lisses. J’ai eu un petit moment [une légère sortie de piste] quand la course a été relancée, mais tout le reste s’est bien passé. Je ne dirais pas que j’ai dominé – Lewis était quand même tout près et son retour en deuxième place après sa sortie de piste confirme que la Mercedes est très rapide –, mais nous pouvons être optimistes pour la suite de la saison. »

De son côté, Hamilton a effectivement montré qu’il avait encore de sérieux atouts dans la lutte au titre mondial. Le Britannique a toutefois commis deux fautes : la première au départ quand il a laissé Verstappen prendre l’avantage, la seconde, plus grave, au 31e tour quand il s’est retrouvé face au mur de sécurité après une sortie de route. Le temps de reculer et de repartir, le septuple champion du monde était à un tour.

C’est toutefois quelques instants plus tard que le grave accident impliquant son coéquipier Valtteri Bottas et George Russell (Williams) a entraîné l’interruption de la course. Hamilton a ensuite pu revenir de la huitième à la deuxième place, réussissant au cours de cette spectaculaire remontée le tour le plus rapide de la course, qui lui a permis de récolter un point supplémentaire et de conserver la première place au classement du Championnat.

« J’avais un bon rythme sous la pluie et je rattrapais [Verstappen], mais j’ai été un peu impatient peut-être, a estimé Hamilton. Cela faisait longtemps que j’avais commis des erreurs, mais je suis humain, et ce sont des choses qui arrivent.

« Je suis heureux d’avoir pu revenir en course et remonter jusqu’en deuxième place. Cela n’a pas été facile [dimanche]. Je partais du premier rang et j’aurais dû gagner, mais de telles courses sont là pour nous éprouver et nous savons que nous avons une grosse bataille devant nous. Nous sommes prêts [Game On] ! »

Norris brille encore, Ferrari confirme

Après les deux favoris, le Britannique Lando Norris a encore été le pilote le plus en vue de la journée en récoltant une superbe troisième place au volant de sa McLaren. Privé samedi de la troisième place sur la grille de départ après qu’on a annulé son meilleur tour pour non-respect des limites de la piste, le pilote de 21 ans n’a cette fois commis aucune erreur.

« À l’exception de la qualification, cela a vraiment été un week-end parfait, a souligné Norris. Nous avons décidé d’y aller avec les pneus les plus tendres après le drapeau rouge, mais cela a été dur. »

Le Britannique a profité de ses pneus plus performants pour vite doubler Charles Leclerc à la relance de la course, mais il a ensuite dû gérer leur lente dégradation. « J’ai commencé à préserver mes pneus dès le premier tour, car je savais que ce serait difficile dans les derniers tours. Et ça l’a été, particulièrement avec Lewis, mais je n’avais tout simplement plus les pneus pour lui résister à la fin. »

Solide troisième au classement du Championnat, Norris peut être ambitieux. « C’est vraiment stimulant de se battre avec des adversaires inhabituels, Red Bull, Mercedes, Ferrari, a-t-il rappelé. J’espère que nous pourrons le faire à nouveau lors des prochaines épreuves. »

Bien que devancés par Norris, Charles Leclerc (quatrième) et son coéquipier Carlos Sainz (cinquième) ont confirmé le redressement de Ferrari cette saison. Encore en retrait par rapport aux deux équipes de pointe, la Scuderia semble bien placée pour disputer à McLaren la troisième place au Championnat des constructeurs.

Daniel Ricciardo (6e), Pierre Gasly (7e), Lance Stroll (8e), Esteban Ocon (9e) et Fernando Alonso (10e) ont aussi marqué des points dimanche, le dernier profitant d’une pénalité à Kimi Räikkönen, qui avait terminé l’épreuve à la dixième place.

Un accident qui aurait pu mal tourner

La piste détrempée a piégé plusieurs pilotes, avec notamment deux accrochages sérieux impliquant chacun un pilote de l’équipe Williams. Nicholas Latifi a d’abord heurté le mur, dès le premier tour, à la sortie du virage 13, après une touchette avec la Haas du Russe Nikita Mazepin. Le Canadien, qui s’en est sorti indemne, a reconnu : « Je suis sorti trop large du virage et, en revenant en piste, je n’ai pas vu Mazepin et il n’a pas pu m’éviter. C’est mon erreur et je suis vraiment désolé pour l’équipe. »

Le deuxième accident, impliquant Bottas et Russell, a été beaucoup plus sérieux, les deux pilotes roulant à près de 250 km/h quand ils se sont accrochés. Le pilote de l’équipe Williams a tenté de doubler la Mercedes de Bottas par l’extérieur en roulant sur une section détrempée de la piste et il a perdu la maîtrise de sa voiture quand son rival a semblé s’approcher de lui. Les voitures ont heurté les murets de protection très violemment et Bottas, visiblement sonné, est resté un bon moment dans sa Mercedes. Russell s’est alors approché pour enguirlander son adversaire.

Après la course, le jeune Britannique a expliqué : « Il y a une règle non écrite qui dit qu’un pilote ne s’écarte pas de sa ligne quand un autre le double en aspiration. Dans des conditions parfaites, sur un circuit ordinaire, c’est déjà dangereux, et là, nous roulions sur une piste en partie détrempée. Il est venu un peu vers moi et ça m’a poussé sur cette partie détrempée… »

Bottas a répliqué qu’il avait une autre perspective sur cet accrochage. « La piste est étroite et il n’y avait qu’une ligne sèche. Il a quand même décidé de tenter un dépassement. Il y avait la place pour deux voitures, mais il a perdu la maîtrise de la sienne et m’a heurté. »

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a aussi donné raison à son pilote, rappelant que Russell est pilote de réserve pour Mercedes. « George n’aurait jamais dû tenter ce dépassement. Il impliquait des risques, alors que l’autre voiture était une Mercedes. Dans le développement d’un jeune pilote, il ne faut jamais oublier la perspective globale, et il [Russell] aura bien des leçons à retenir de tout ça, je crois. »

Stroll septième… puis huitième

Septième à l’arrivée après une belle course dans des circonstances difficiles, Lance Stroll a finalement été classé huitième du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Le Canadien a écopé une pénalité de cinq secondes pour avoir doublé illégalement au 11e tour le Français Pierre Gasly, celui-là même qui le talonnait en fin de course et qui a profité de sa pénalité pour le devancer au classement.

Une conclusion un peu décevante, donc, même si Stroll et l’équipe Aston Martin ont récolté leurs premiers points de la saison. « Cela a été une bonne course, avec des batailles excitantes », a souligné le Canadien après la course, sans savoir encore qu’il serait pénalisé.

« Je me suis bien amusé en piste et nous avons récolté de bons points. L’équipe a travaillé fort pour régler des problèmes techniques [freins et boîte de vitesses] qui nous ont gênés toute la journée, mais nous sommes accrochés jusqu’à la fin. La voiture était plus efficace ce week-end, mais nous avons encore beaucoup de travail pour combler l’écart avec les équipes qui nous devancent présentement. »

La journée a été plus difficile pour Sebastian Vettel, le coéquipier de Stroll, qui tarde à trouver ses marques chez Aston Martin et a préféré rentrer au garage à deux tours de l’arrivée.