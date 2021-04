Le Grand Prix de Formule 1 du Canada serait annulé pour des raisons sanitaires, selon Radio-Canada.

Vincent Brousseau-Pouliot

Tommy Chouinard

Alexandre Pratt

Selon Radio-Canada, la Direction régionale de santé publique de Montréal a conclu qu’il y avait trop de risques sanitaires pour autoriser la tenue du Grand Prix du Canada en juin prochain. La F1 demandait une bulle sanitaire et une quarantaine réduite pour les 1600 personnes (personnel des écuries et de la F1).

Les autorités de santé publique à Ottawa, Québec et Montréal évaluent depuis plusieurs semaines le plan de la F1 de présenter le Grand Prix à huis clos.

Selon nos informations, les autorités sanitaires fédérales n’ont pas officiellement rendu leur décision à propos de la demande de quarantaine réduite de la F1. Mais la direction de la santé publique de Montréal a exprimé des réserves sur la tenue de l’évènement en raison des risques sanitaires qu’elle juge trop élevés actuellement. Au final, la décision revient toutefois aux autorités sanitaires à Ottawa et à Québec. Dans ce contexte où Montréal a exprimé des réserves, il serait étonnant qu’Ottawa approuve la demande de quarantaine réduite de la F1. La F1 tient une course à Bakou en Azerbaïdjan (6 juin) sept jours avant le Grand Prix du Canada (11 au 13 juin).

Quant au concept de bulle sanitaire en sol québécois, la direction de la santé publique du gouvernement du Québec semblait plus ouverte à cette demande de la F1 plus tôt cette semaine. « Il y a moyen de le tenir en terme de santé publique avec des mesures et des protocoles bien avisés », a dit le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, en point de presse mardi.

Aucune annonce officielle sur l’avenir de l’édition 2021 du Grand Prix du Canada, tant du côté des différentes autorités de santé publique que des organisateurs de l’évènement, n’avait eu lieu au moment d’écrire ces lignes vers midi.

Si l’annulation de l’évènement se confirme, ce serait la deuxième année consécutive où le Grand Prix du Canada est annulé pour des raisons sanitaires en raison de la pandémie de la COVID-19. Les gouvernements ont une entente avec la F1 pour présenter la course jusqu’en 2029. Ils paient 18,7 millions par an pour avoir le droit de présenter la course à Montréal. Plus tôt cette semaine, le premier ministre du Québec François Legault a toutefois laissé entendre que l’avenir du Grand Prix serait incertain si la course était annulée aussi cette année. La F1 demande également un dédommagement supplémentaire de six millions cette année si le Grand Prix a lieu à huis clos afin que le promoteur local puisse payer ses dépenses d’organisation de la course.