(Sakhir, Bahreïn ) Le pilote Red Bull Max Verstappen a réalisé le meilleur temps de la première de trois journées d’essais de la Formule 1 en prévision de la prochaine saison, vendredi, tandis que le Québécois Lance Stroll s’est classé quatrième.

Associated Press

Par une journée chaude et venteuse, au point de réduire la visibilité a cause du sable volant à travers le circuit, Verstappen a inscrit un chrono de 1:30,674.

Il a devancé le pilote McLaren Lando Norris par 215 millièmes de seconde, et Esteban Ocon, sur Alpine, par 472 millièmes de seconde.

De son côté, Stroll, au volant de sa voiture Aston Martin, a réalisé un temps de 1:31,782.

Le champion en titre Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que la dixième place, alors que des problèmes de fiabilité ont limité le temps des Mercedes sur la piste.

Son coéquipier Valtteri Bottas n’a complété que six tours vendredi matin, à cause de problèmes liés à la boîte de vitesses. Il a terminé 17e et dernier avant de céder sa place à Hamilton.

Par ailleurs, Ferrari a aussi connu des embûches, alors que Charles Leclerc a dû se ranger sur le côté de la piste à la suite d’un problème technique vers la fin de la session matinale.

La saison 2021 s’amorcera avec le Grand Prix de Bahreïn, sur la même piste, le 28 mars. Le calendrier commence habituellement en Australie, mais cette course a été déplacée jusqu’au mois de novembre en raison de restrictions liées aux voyages.

Les essais de Formule 1 ont été déplacés de l’Espagne au Bahreïn et réduits de six à trois jours, alors que les écuries cherchent à réduire les coûts en raison de la pandémie du coronavirus.