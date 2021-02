Martin Truex fils, Erik Jones, Jamie McMurray, Ryan Blaney, William Byron, Ryan Newman et Kurt Busch font partie du groupe de pilotes impliqués dans le carambolage.

(Daytona Beach) Il aura fallu moins de 15 tours pour que survienne le premier carambolage d’importance au Daytona 500, dimanche, avant que les éclairs et les menaces d’orages ne viennent interrompre le rendez-vous inaugural de la saison de la série NASCAR.

Associated Press

L’accident est survenu lorsque le bolide conduit par Aric Almirola est entré en collision avec celui d’Alex Bowman, le détenteur de la position de tête, déclenchant un carambolage impliquant un total de 16 voitures.

Quelques minutes plus tard, des éclairs ont forcé les organisateurs à stopper la course et les spectateurs qui respectaient la distanciation physique dans les estrades ont dû se placer à l’abri dans les corridors achalandés.

Une forte pluie s’est ensuite abattue sur le circuit, laissant présager une longue interruption de la course.

Christopher Bell a déclenché la mêlée lorsqu’il a poussé avec trop de vigueur la voiture d’Almirola près de l’avant du peloton.

