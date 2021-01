Des médias européens rapportent que le Grand Prix d’Australie de Formule 1 serait probablement reporté en raison des restrictions de la COVID-19 et organisé plus tard dans la saison.

(Melbourne) Les représentants du gouvernement australien sont engagés dans des négociations avec les organisateurs de la Formule 1 au sujet de la date prévue de la course qui doit lancer la saison, le 21 mars, sur le circuit Albert Park de Melbourne.

Associated Press

Des médias européens rapportent que le Grand Prix d’Australie serait probablement reporté en raison des restrictions de la COVID-19 et organisé plus tard dans la saison.

« Pour autant que je sache, aucune décision n’a été prise pour annuler, déplacer ou autre avec le Grand Prix d’Australie, a précisé Lisa Neville, la ministre des Services d’urgence de l’État de Victoria. Des conversations en ce sens se poursuivent, absolument. »

Le gouvernement de l’État de Victoria est l’un des principaux soutiens du Grand Prix d’Australie, qui a dû être annulé en 2020 deux jours seulement avant le début de la première course de la saison.

Les pilotes et les équipes étaient à Melbourne en mars dernier et se trouvaient à quelques heures de la première séance d’essais officiels lorsque les organisateurs ont annulé la course, avec des milliers de spectateurs faisant la queue à l’extérieur du circuit, dans la foulée de la pandémie de coronavirus. Un membre de l’équipage McLaren avait été déclaré positif pour le coronavirus après son arrivée en Australie et d’autres membres du personnel de l’équipe ont été placés en quarantaine dans un hôtel.

La F1 a complété une saison écourtée de 17 courses, principalement en Europe et au Moyen-Orient, qui a couronné Lewis Hamilton champion du monde pour la septième fois.

Les restrictions de voyage en Australie signifient que toute personne entrant dans le pays doit passer 14 jours en quarantaine à l’hôtel, ce qui complique la tâche des équipes de F1 de se préparer pour la saison.

Les Internationaux d’Australie devraient se dérouler - avec trois semaines de retard le 8 février - et les joueurs doivent commencer à arriver en Australie la semaine prochaine pour commencer deux semaines de quarantaine.

Le site web respecté de course automobile Autosport a été le premier à rapporter le report probable de la course australienne et a déclaré que le Grand Prix de Bahreïn, prévu le 28 mars, semblait maintenant sur le point de devenir la course d’ouverture de la saison.