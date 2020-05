NASCAR : la course prévue à Charlotte remise en raison de la pluie

(Concord) La pluie a forcé les organisateurs de la course de la série NASCAR prévue mercredi au Charlotte Motor Speedway à la repousser à jeudi.

Jenna Fryer

Associated Press

En raison d’un effet domino, la course de la série Xfinity au Bristol Motor Speedway prévue samedi a été remise à lundi. Le temps entre les deux courses aurait été insuffisant pour les équipes de production des réseaux de télévision devant voyager entre la Caroline du Nord et le Tennessee tout en suivant les mesures de santé et sécurité.

Lors de la première vague de courses de la NASCAR depuis sa relance, un total de sept épreuves ont été présentées en 11 jours. La course de mercredi aurait été la quatrième de la série élite depuis le 17 mai.

La pluie a permis aux pilotes de se reposer un peu. Le calendrier a été particulièrement chargé pour Kyle Busch et Timmy Hill, qui ont participé aux sept épreuves.