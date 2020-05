(Charlotte) Ce sera un été dans la portion sud des États-Unis pour le NASCAR.

Jenna Fryer

Associated Press

L’organisation a annoncé que les courses de juin, sans spectateurs, vont se dérouler au Tennessee, en Géorgie, en Virginie, en Floride et en Alabama.

NASCAR a établi des plans pour 20 courses — dont neuf dans la série principale, la Cup Series.

Les bolides seront de retour après un arrêt de plus de deux mois, en lien à la crise de la COVID-19.

La Cup Series doit reprendre dimanche au Darlington Raceway et être présentée quatre fois en 11 jours, en Caroline du Sud et près de Charlotte, en Caroline du Nord.

NASCAR se rendra ensuite à Bristol au Tennessee le 31 mai. La piste est à environ trois heures de route pour la plupart des équipes, qui sont basées dans la région de Charlotte.

NASCAR ira ensuite près d’Atlanta avec les séries Camions et Xfinity Series, le 6 juin, et la Cup Series, le 7 juin. La piste se trouve à au moins quatre heures de route et les équipes pourraient avoir besoin d’hôtels.

La Cup Series se déplacera ensuite au Martinsville Speedway en Virginie, le 10 juin.

Par la suite, les gens des trois séries iront en avion au Homestead-Miami Speedway.

Les séries Camions et Xfinity se dérouleront le 13 juin et la série Xfinity tiendra une autre course le 14 juin, en prélude à une épreuve de la série Cup.

NASCAR se rendra ensuite à Talladega, les 20 et 21 juin.

L’organisation a reporté des courses au Kansas, au Michigan, en Ohio et au Texas.

Une course Xfinity prévue en Iowa, le 13 juin, a été déplacée à Homestead le 14 juin.