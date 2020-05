PHOTO D’ARCHIVES RICARDO MORAES, REUTERS

Mercedes et Ferrari ont le plus à perdre de l’abaissement du plafond budgétaire des écuries, ratifié par la Formule 1. Ci-haut, Lewis Hamilton, de Mercedes, et Sebastian Vettel, de Ferrari, en lutte pour la première place peu après le départ du GP du Brésil à Sao Paulo le 17 novembre 2019.