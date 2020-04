Le pilote NASCAR Kyle Larson congédié par ses commanditaires et son écurie

(Charlotte, Caroline du Nord) Le pilote Kyle Larson, vedette de la Nascar, a été congédié par l'écurie Chip Ganassi, un jour après que presque tous ses commanditaires aient résilié leurs ententes avec lui. Larson avait prononcé une insulte raciste lundi durant la diffusion en direct d'une course virtuelle.

Associated Press

Larson, à sa 7e saison avec Ganassi et considéré il y a à peine une semaine comme l'agent libre le plus en demande dans la NASCAR, se retrouve aujourd'hui chômeur après une gaffe qui pourrait lui coûter des millions de dollars.

Larson, 27 ans, qui a remporté six victoires lors du championnat 2019, avait un problème de son avec le système de communication de son casque et a interpellé un des techniciens : « Tu ne m’entends plus ? Hey, nig… ? »

L'injure était dirigée à un technicien qui est blanc.

« Après mûre réflexion, l'écurie Chip Ganassi a décidé de mettre un terme à sa relation avec le pilote Kyle Larson, a indiqué par communiqué Ganassi. Comme nous l'avons déjà affirmé, les commentaires de Kyle étaient aussi insultants qu'inacceptables et particulièrement inacceptables compte tenu des valeurs de notre entreprise. Après avoir évalué la situation avec toutes les parties concernées, il est devenu évident que (le congédiement) était la seule avenue possible.»