C'était devenu une question de temps. Le Grand Prix de F1 du Canada, qui devait se tenir à Montréal les 12, 13 et 14 juin, a été reporté.

La Presse

Les organisateurs ne précisent toutefois pas quelle sera la date retenue pour tenir l'événement.

L'étape canadienne du championnat de F1 devait être la première de la saison, après l'annulation ou le report des huit premières courses de la saison 2020. La pandémie mondiale de la COVID-19 en a toutefois décidé autrement.

Par voie de communiqué, les organisateurs affirment que : « Au cours des derniers mois, nous avons été en communication constante avec des membres de la F1 ainsi que des représentants de la ville de Montréal, de Tourisme Montréal et des paliers des gouvernements provincial et fédéral et nous avons entendu les directives émises par les officiels de la santé publique. En conséquence directe avec la pandémie de COVID-19, nous nous conformons aux recommandations des experts des autorités. »

« Je suis fier de voir toutes les initiatives et les avancements technologiques qui émanent de la F1 durant cette période de crise, a dit François Dumontier, président et chef de la direction Formula 1 Grand Prix du Canada. En ce moment, il est primordial de concentrer tous nos efforts pour contrer la COVID-19. Nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts au circuit Gilles-Villeneuve dès que la situation le permettra. »

« Nous travaillons étroitement avec nos amis du Grand Prix du Canada depuis plusieurs semaines afin de les appuyer dans cette prise de décision nécessaire qui assure la sécurité des fans et de la communauté F1, a dit Chase Carey, PDG de la F1. Nous avons hâte de nous rendre dans cette ville merveilleuse qu’est Montréal et même si nous devons attendre encore un peu avant notre arrivée, nous allons présenter un spectacle grandiose un peu plus tard cette année. »

Le Grand Prix d’Australie, en lever de rideau de la saison à Melbourne, a été annulé quelques heures seulement avant le début de la course, le 13 mars. La course au Bahreïn, qui devait avoir lieu la semaine suivante à huis clos, et le premier Grand Prix du Vietnam, le 5 avril, ont ensuite été rapidement annulés. Le Grand Prix de Chine à Shanghai, le 19 avril, avait été reporté en février.

Puis, ça a été au tour des trois courses suivantes au calendrier d’êtres annulées. Alors que les épreuves aux Pays-Bas et en Espagne ont été reportées, l’emblématique Grand Prix de Monaco a été rayé du calendrier pour 2020.

La saison devrait se terminer avec le Grand Prix d’Abou Dabi le 29 novembre, mais pourrait être prolongée pour accueillir certaines courses reportées, dont celle du Canada.

-Avec La Presse canadienne