F1 : salaires coupés pour Stroll et Perez, chômage partiel chez Racing Point

(Paris) Après McLaren, deux nouvelles écuries britanniques de Formule 1, Williams et Racing Point, recourent au chômage partiel et baissent les salaires de leurs dirigeants et pilotes pour limiter l’impact économique de la pandémie de coronavirus, ont-elles annoncé lundi.