Le pilote britannique Lewis Hamilton dit s’être placé en isolement volontaire depuis plus d’une semaine après avoir rencontré des gens qui, plus tard, ont subi un test positif au coronavirus, incluant l’épouse du premier ministre canadien Justin Trudeau.

Associated Press

Le champion de Formule 1 a pris part à un événement caritatif à Londres, le 4 mars dernier, auquel ont aussi participé Sophie Grégoire et l’acteur britannique Idris Elba. Il a plus tard été révélé que ces deux personnalités étaient atteintes de la COVID-19.

Dans un message publié dans les médias sociaux, Hamilton dit n’avoir affiché « aucun symptôme » mais a choisi de s’isoler d’autres gens depuis le 13 mars, lorsque le Grand Prix d’Australie a été annulé.

« J’ai parlé à mon médecin et j’ai fait les vérifications pour savoir si j’avais besoin de me faire tester, mais dans les faits, il existe un nombre limité de tests disponibles et il y a des gens qui en ont besoin plus que moi », a déclaré Hamilton.