(Los Angeles) « Organiser les 500 Miles d’Indianapolis est notre plus grande priorité », à sa date prévue ou plus tard, a affirmé à l’AFP Mike Miles, patron de l’IndyCar, alors que son championnat est déjà amputé de quatre courses sur 17 à cause du coronavirus.

Agence France-Presse

« Je suis sûr, autant qu’il est possible de l’être, que la course se courra. L’objectif est d’abord de voir si on peut la maintenir à la date prévue, le 24 mai. Sinon, on trouvera un autre jour. Mais c’est une décision qu’on ne pourra prendre que lorsqu’on y verra mieux », a dit M. Miles, joint au téléphone vendredi.

La course mythique des 500 Miles, remportée l’an passé par le Français Simon Pagenaud est, de loin, la plus importante de la saison, avec ses quelque 300 000 spectateurs rassemblés autour du circuit ovale. Elle est la sixième du calendrier, après le Grand Prix d’Indianapolis, pour l’heure lui aussi maintenu le 9 mai.

Les quatre premières épreuves, les GP de St. Petersburg, d’Alabama, de Long Beach et d’Austin, ont eux été annulés. Mais deux pourraient être finalement courus.

« Deux courses n’ont pas demandé à être reprogrammées, faute de possibilités, selon elles. Pour les deux autres, à l’instar des Grands Prix restants, il est trop tôt pour savoir ce qu’il est possible de faire », a déclaré Mike Miles sans écarter la possibilité de les voir réintégrer le calendrier.

« Et rien n’indique que nous finirions avec 15 courses sur 17. Il y a la possibilité de faire des “double headers” (deux courses disputées sur un même circuit, une le samedi l’autre le dimanche), comme on le fait déjà à Detroit », a-t-il expliqué.

« Double headers » en vue ?

À ce titre, le patron de l’IndyCar a estimé qu’avec Roger Penske, propriétaire de l’écurie du même nom, qui a fait en novembre l’acquisition du circuit d’Indianapolis et du championnat IndyCar, « ce ne serait peut-être pas si difficile ».

PHOTO AJ MAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le nouveau grand patron de l'IndyCar, Roger Penske

Dans le meilleur des cas, réintégrer deux des quatre courses annulées et organiser deux « double headers », permettrait de maintenir le nombre de manches du championnat à 17.

Si les courses reprennent, Mike Miles « ne pense pas que elles se dérouleront à huis clos ». « Environ 2000 personnes sont nécessaires à leur tenue », a-t-il argué, induisant que s’il redevient possible de rassembler autant de personnes en un endroit, le public pourra s’y présenter.

Affirmant qu’aucun membre de l’IndyCar, des pilotes aux employés, n’a pour l’heure contracté le virus, il concède en revanche n’avoir « aucune idée de l’impact économique qu’aura cette crise ».

« On fait tout pour que le prix à payer soit le plus bas possible. S’il y a des possibilités de réduire les coûts pour les équipes, de les aider à préserver leurs revenus, ainsi que ceux des organisateurs, on les saisira », a-t-il assuré.

Et de s’en remettre une nouvelle fois Roger Penske, l’homme fort de l’IndyCar qui « se trouve en parfaite position pour apprécier la situation au regard des propriétaires d’écuries et des organisateurs de courses, car il a ces doubles casquettes ».