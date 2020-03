(Paris) La F1 a reporté trois autres courses, dont le Grand Prix de Monaco, à cause de la pandémie de la COVID-19.

Associated Press

Les Grands Prix des Pays-Bas et d’Espagne, qui devaient être présentés en mai, ont aussi été reportés par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Pour l’instant, la saison commencerait le 7 juin au Grand Prix d’Azerbaïdjan, et serait suivi une semaine plus tard du Grand Prix du Canada, à sa date prévue dans le calendrier officiel.

Prudence à Montréal

Interrogée à connaître l’impact des dernières décisions sur le déroulement de la course sur l’île Notre-Dame, la porte-parole du Grand Prix du Canada s’est limitée à dire à La Presse canadienne « nous allons attendre avant de nous prononcer ».

Les sept premières épreuves du calendrier 2020 ont donc été remises, et les dirigeants ont mentionné qu’ils ne lanceront le championnat que « lorsque ce sera sécuritaire de le faire ».

À propos de la plus récente vague de reports, la F1 et la FIA ont indiqué qu’elles avaient pris ces décisions « de manière à assurer la santé et la sécurité du personnel qui voyage, des participants au championnat et des amateurs de course, qui demeurent notre priorité ».

La saison devait se mettre en branle avec le Grand Prix d’Australie à Melbourne, mais il a été annulé quelques heures seulement avant les premiers coups de roue vendredi dernier. Le Grand Prix du Bahreïn, qui devait se dérouler à compter de vendredi à huis clos, et le Grand Prix du Vietnam, prévu le 5 avril, avaient ensuite été reportés. Pour sa part, le Grand Prix de Chine, qui devait se dérouler à Shanghai le 19 avril, avait été annulé en février.

Le Grand Prix des Pays-Bas devait être présenté le 3 mai sur le circuit de Zandvoort, en banlieue d’Amsterdam. Le Grand Prix d’Espagne devait suivre le 10 mai, suivi du légendaire Grand Prix de Monaco, le 24.

Mercredi, la traditionnelle pause estivale prévue au calendrier avait été déplacée du mois d’août aux mois de mars et avril, et prolongée de 14 à 21 jours, afin de donner du temps à la F1. Les équipes pourront déterminer leur période de 21 jours pour interrompre leurs activités. Cette pause offrira plus de temps aux organisateurs pour modifier le calendrier 2020.

La saison de F1 doit culminer le 29 novembre au Grand Prix d’Abou Dabi, mais elle pourrait être prolongée afin de réintroduire des courses qui ont été reportées.

Calendrier actualisé du Championnat du monde de Formule 1 en 2020

ANNULÉ 15 mars : Australie (Albert Park, Melbourne)

REPORTÉ 22 mars : Bahreïn (circuit de Sakhir, Manama)

REPORTÉ 5 avril : Vietnam (circuit de Hanoï)

REPORTÉ 19 avril Chine (circuit de Shanghai)

REPORTÉ 3 mai : Pays-Bas (circuit de Zandvoort)

REPORTÉ 10 mai : Espagne (circuit de Barcelone-Catalogne, Montmelo)

REPORTÉ 24 mai : Monaco

-7 juin : Azerbaïdjan (circuit de Bakou)

-14 juin : Canada (circuit Gilles-Villeneuve, Montréal)

-28 juin : France (circuit Paul-Ricard, Le Castellet)

-5 juillet : Autriche (Red Bull Ring, Spielberg)

-19 juillet : Grande-Bretagne (circuit de Silverstone)

-2 août : Hongrie (Hungaroring, Budapest)

-30 août : Belgique (circuit de Spa-Francorchamps)

-6 septembre : Italie (Autodrome de Monza)

-20 septembre : Singapour (circuit de Marina Bay)

-27 septembre : Russie (Autodrome de Sotchi)

-11 octobre : Japon (circuit de Suzuka)

-25 octobre : États-Unis (circuit des Amériques, Austin)

-1er novembre : Mexique (circuit des Frères Rodriguez, Mexico)

-15 novembre : Brésil (circuit d’Interlagos, Sao Paulo)

-29 novembre : Abou Dabi (circuit de Yas Marina)

NDLR : la trêve estivale, prévue en août et pendant laquelle les écuries n’ont pas le droit de travailler, a été avancée aux mois de mars et avril, ce qui doit permettre de reporter certaines courses entre les GP de Hongrie (2 août) et de Belgique

— Avec La Presse canadienne l'Agence France-Presse