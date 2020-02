(Montmelo) Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont enregistré les deux meilleurs chronos de la première journée d’essais hivernaux de Formule 1, mercredi, au circuit Catalunya de Barcelone.

Associated Press

Hamilton s’est révélé le pilote le plus rapide en vertu d’un temps d’une minute et 16,976 secondes. Le Britannique s’est retrouvé au volant de la Flèche d’argent pour 94 tours après Bottas. Le Finlandais, qui a réalisé 79 tours, a éventuellement terminé deuxième à 0,337 seconde.

Le Mexicain Sergio Perez, qui pilote pour l’équipe canadienne Racing Point, a effectué 58 tours et signé le troisième meilleur temps, à 0,399 seconde de Hamilton. Son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, a réalisé 50 passages et abouti au 10e échelon, à 1,306 seconde.

Pour sa part, le Torontois Nicholas Latifi, un pilote recrue titulaire chez Williams cette saison, a fini 12e après avoir réalisé 63 tours. Avant de sauter dans la voiture en matinée, Latifi, qui a pris part à quelques séances d’essais libres avec Williams pendant la saison l’an dernier, s’est dit emballé par l’opportunité qui se présente à lui.

« J’ai toujours rêvé de piloter en Formule 1, et c’est donc le début d’un nouveau chapitre dans ma vie. Au cours de l’hiver, j’ai intensifié mon programme d’entraînement pour m’assurer que je suis dans la meilleure forme possible. Parallèlement à mon programme d’entraînement, j’ai travaillé très dur avec l’équipe pour aider à développer la FW43, et je suis vraiment excité de me retrouver en piste et d’amorcer la saison », a-t-il déclaré par voie de communiqué émis par l’équipe britannique.

Hamilton sera de nouveau le favori pour décrocher le championnat des pilotes, et s’il y parvient il rejoindra le légendaire Michael Schumacher au sommet du palmarès avec un septième titre de la F1. Il pourrait également surpasser la marque de l’Allemand au chapitre des victoires en carrière (91). Hamilton compte six titres des pilotes, et 84 victoires.

Les pilotes Mercedes ont réussi neuf doublés la saison dernière, et ils se sont emparés des deux premiers rangs au classement général.

Lors des essais hivernaux l’an dernier, les voitures Mercedes s’étaient révélées moins rapides que les voitures Ferrari. Les Flèches d’argent ont toutefois écrasé la compétition dès la première course du calendrier, en Australie, et n’ont jamais été inquiétées par la suite.

La séance d’essais, qui s’est étalée sur huit heures, s’est déroulée rondement pour toutes les équipes, car aucun incident n’a été à signaler.

Les essais hivernaux se poursuivront jeudi et vendredi au même endroit, où se déroule annuellement le Grand Prix d’Espagne, et le deuxième bloc d’essais s’étalera du 26 au 28 février.

Le Grand Prix d’Australie, le premier de la campagne, aura lieu le 15 mars.

— Avec La Presse canadienne