Le Grand Prix de Chine de Formule 1, qui devait être présenté le 19 avril prochain sur le circuit de Shanghai, a été reporté à une date encore indéterminée en raison de la propagation rapide du coronavirus.

Associated Press

Le promoteur de l’épreuve, Juss Sports Group, a demandé le report après avoir tenu des discussions avec diverses instances chinoises du sport automobile. La direction de la Formule 1 et la Fédération internationale de l’automobile (FIA) ont accepté la demande de report de l’événement.

Le coronavirus, renommé COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a provoqué la mort de plus de 1100 personnes en Chine continentale

La saison de Formule 1 se mettra en branle le 15 mars avec la présentation du Grand Prix d’Australie, à Melbourne. Le Grand Prix de Chine devait être la quatrième épreuve de la saison 2020, après celles du Bahreïn, le 22 mars, et du Vietnam, le 5 avril.

La décision de reporter la course a été prise à la suite d’une demande du promoteur de Shanghai de « garantir la santé et la sécurité du personnel, des participants au championnat et des amateurs », a déclaré la F1 dans un communiqué.

Les dirigeants de l’organisme responsable de la F1, la FIA, les organisateurs et les équipes resteront en discussion pour savoir si la course peut être réorganisée cette année.

« Toutes les parties prendront le temps nécessaire d’étudier la viabilité d’éventuelles dates alternatives pour le Grand Prix plus tard dans l’année si la situation s’améliore », a précisé la F1.

Le virus a entraîné d’autres annulations ou reports différés, notamment de matchs de soccer, d’épreuves de qualification olympique et de tournois de golf.

Les Jeux olympiques de Tokyo s’ouvriront le 24 juillet et les organisateurs ont répété à plusieurs reprises que les jeux ne seraient ni annulés ni reportés. Mais de nombreuses épreuves de qualification olympique sont en difficulté, les athlètes chinois n’étant pas libres de voyager à l’extérieur du pays pour y participer.