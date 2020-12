Grand Prix d'Abou Dabi

Verstappen s’impose pour conclure, Hamilton courageux troisième

La saison 2020 du Championnat du monde de Formule 1 a pris fin dimanche à Abou Dabi sur une rare défaite de l’équipe Mercedes et de son septuple champion Lewis Hamilton. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a en effet dominé le Grand Prix de bout en bout et il s’est nettement imposé devant le Finlandais Valtteri Bottas et Hamilton.