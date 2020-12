Lewis Hamilton demeure Isolé pour dix jours à Bahreïn, où se sont tenus deux GP ces deux dernières semaines et où il a été déclaré positif. Le septuple champion du monde peut au plus tôt rejoindre Abou Dabi jeudi s’il est négatif.

Le champion du monde Lewis Hamilton reprendra-t-il le volant pour terminer la saison de F1 à Abou Dabi ce week-end ? Déclaré positif à la COVID-19 le 30 novembre et forfait la semaine dernière, le Britannique et son écurie se laissent le temps de décider.

Raphaëlle PELTIER

Agence France-Presse

Entre Hamilton et son remplaçant George Russell, « il reste des interrogations concernant qui sera dans la voiture », a fait savoir le patron de Mercedes Toto Wolff dans un communiqué mercredi. « L’état de santé de Lewis s’améliore, mais nous ne saurons que plus près (du GP) s’il sera au volant ».

Silencieux depuis l’annonce de sa contamination, le pilote de 35 ans a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée sur Instagram mardi. Il explique avoir passé « une semaine parmi les plus dures (qu’il a) vécues depuis longtemps », mais s’être réveillé en forme et avoir repris l’entraînement.

Isolé pour dix jours à Bahreïn, où se sont tenus deux GP ces deux dernières semaines et où il a été déclaré positif, le septuple champion du monde peut au plus tôt rejoindre Abou Dabi jeudi s’il est négatif.

Les essais libres débutent vendredi à 13 h locales (5 h au Québec), mais le règlement lui permet de ne pas prendre le volant avant les qualifications samedi à 17 h (9 h au Québec). Au crépuscule, comme la course dimanche.

Mick Schumacher en essais libres

En attendant, c’est sous les couleurs de Mercedes que Russell a répondu à la presse jeudi. « On attend les résultats de Lewis, a-t-il indiqué. D’ici là, je me prépare comme si j’allais courir pour eux. »

Beaucoup espèrent voir le pilote de 22 ans de nouveau chez les Flèches d’argent, tant il a fait impression la semaine dernière. Sans un arrêt aux stands raté puis une crevaison qui l’ont relégué à la neuvième place finale, il aurait pu gagner. « J’en ai eu le cœur brisé, confie-t-il. Mais avec le recul, j’en sors la tête haute. »

Si Russell continue le week-end en noir, il sera de nouveau suppléé chez Williams (son écurie en temps normal) par le Britannique Jack Aitken, 25 ans, 16e et avant-dernier pour sa première en F1 dimanche dernier.

Chez Haas, le Brésilien Pietro Fittipaldi, 24 ans, dispute son deuxième GP, après s’être classé 17e pour sa première. Il remplace Romain Grosjean, rentré en Suisse pour soigner ses brûlures après son accident il y a bientôt quinze jours.

Toujours dans les rangs de l’écurie américaine, on verra l’Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, participer aux essais libres 1 avec son équipe de l’an prochain.

Pour Grosjean, la manche d’Abou Dabi devait être la dernière en F1, elle le sera pour son équipier danois Kevin Magnussen, que Haas n’a pas non plus reconduit en 2021.

Au revoir

Pour trois autres pilotes, cette course pourrait être un au revoir, sinon un adieu, à la catégorie reine. Le Thaïlandais Alexander Albon et le Mexicain Sergio Pérez, qui a gagné sa première course dimanche dernier après dix ans en F1, sont en concurrence pour une place chez Red Bull. Le Russe Daniil Kvyat est menacé chez AlphaTauri par le pilote de Formule 2 japonais Yuki Tsunoda.

Quant à l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), à l’Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) et à l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), ils disputent un dernier GP avant de rejoindre respectivement Aston Martin, Ferrari et McLaren.

A retenir également, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), responsable d’un accrochage au départ du GP de Sakhir la semaine dernière, aura trois places de pénalité sur la grille dimanche.

Enfin, après le Portugal et Bahreïn, les équipes testeront en essais libres 2 un autre des pneus à leur disposition la saison prochaine et dont les pilotes ont jusque-là été très critiques, leur reprochant leur manque d’adhérence et leur lenteur.

Comme la plupart des GP cette saison, pandémie oblige, celui-ci est disputé à huis clos. En revanche, le protocole sanitaire imposé par Abou Dabi diffère. Depuis lundi, le paddock est confiné dans une zone d’à peine plus d’un kilomètre autour du circuit appelée « biosphère », où tout le monde (pilotes, équipes, médias…) travaille, mange et dort, et dont personne n’est autorisé à sortir avant la fin de la semaine.