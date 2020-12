Colton Herta disputera le championnat IndyCar 2021 au sein de l’équipe Andretti Autosport sous de nouvelles couleurs.

Jenna Fryer

Associated Press

Herta, âgé de 20 ans, pilotera la Honda no 26 avec la commandite de Gainbridge. Il ne fera plus partie de l’entité Harding Steinbrenner Racing de l’équipe Andretti. Même si Herta a couru sous la bannière Andretti en 2020, son inscription en IndyCar à ses deux premières saisons était en fait la copropriété de Mike Harding et George Steinbrenner IV.

Herta a révélé qu’il avait des sentiments ambivalents au moment de cette annonce, car il a été associé à Steinbrenner pendant plusieurs années.

Steinbrenner, le petit-fils de 24 ans du défunt propriétaire des Yankees de New York, s’est d’abord associé à Herta au sein d’une équipe Indy Lights, puis il l’a aidé à graduer en IndyCar en 2019 en formant un partenariat avec l’homme d’affaires d’Indianapolis Mike Harding.

Steinbrenner et Herta étaient à l’époque le plus jeune duo propriétaire et pilote en IndyCar, et Herta est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de la série lorsqu’il a remporté l’épreuve Circuit of The Americas en tant que recrue une semaine avant son 19e anniversaire.

« Je ne serais pas arrivé à IndyCar sans George et à coup sûr, je n’aurais pas pu rester en IndyCar sans Mike et le soutien qu’il m’a fourni », a confié Herta à l’Associated Press.

L’association d’Andretti Autosport avec le programme Harding-Steinbrenner en 2021 n’a pas encore été déterminée, et l’équipe travaille toujours à conclure des contrats avec les pilotes Ryan Hunter-Reay, Marco Andretti et James Hinchcliffe. Andretti Autosport vise de nouveau à aligner cinq voitures en 2021, mais seuls Herta et Alexander Rossi sont présentement sous contrat.