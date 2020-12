Sergio Perez et Lance Stroll

(Sakhir) Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. C’est exactement ce qu’ont fait Sergio Perez et Lance Stroll, notamment, en l’absence de Lewis Hamilton.

La Presse Canadienne

Le Mexicain a remporté le Grand Prix de Sakhir, dimanche, signant du même coup sa première victoire en carrière en Formule 1.

« Je suis bouche bée. J’espère que je ne rêve pas, car j’ai déjà rêvé à ce moment-là, a confié celui qui n’a toujours pas de volant en vue de 2021. Je croyais que la course était réglée après le premier tour, mais nous avions beaucoup de rythme, et nous étions conscients du potentiel de la voiture aujourd’hui.

« J’ignore ce qui m’arrivera la saison prochaine, mais je veux poursuivre dans cette direction », a-t-il ajouté.

PHOTO TOLGA BOZOGLU, REUTERS Sergio Perez

Le pilote Racing Point a remporté une course rocambolesque sur le circuit international de Sakhir, qui a été reconfiguré pour l’occasion, avec une avance de 10,518 secondes devant le pilote Renault Esteban Ocon.

« J’ai pleuré en franchissant le fil d’arrivée. Nous avons travaillé fort, nous sommes restés motivés, et ça s’est concrétisé », a évoqué Ocon, qui a obtenu son premier podium en carrière.

Stroll, de Mont-Tremblant, a accompagné son coéquipier sortant sur le podium en terminant troisième, à 11,869 secondes. Il s’agissait de son deuxième podium cette saison, après sa troisième place au Grand Prix d’Italie en septembre, et de son troisième en carrière.

« C’est une course merveilleuse pour l’équipe, mais personnellement je suis déçu parce que je sais que j’aurais pu gagner, a confié le Québécois. Quand je suis sorti des puits, je n’avais pas le rythme et Esteban en a profité pour me dépasser. C’est un détail, mais au moins ça s’est bien terminé pour Sergio… »

Il faut dire que le trio de tête a été aidé par l’équipe Mercedes, principale responsable des déboires de ses pilotes George Russell – il a été prêté par Williams à l’équipe allemande à la suite du diagnostic positif à la COVID-19 de Hamilton plus tôt cette semaine – et Valtteri Bottas.

Tout s’est joué à la suite d’un drapeau jaune décrété pour la sortie de piste du pilote Williams Jack Aitken, vers le 60e tour. Russell et Bottas, qui partait de la pole, ont été appelés aux puits simultanément. Et pour une rare fois chez Mercedes, la confusion a régné, entraînant les arrêts catastrophiques de leurs pilotes.

Russell et Bottas n’étaient pas au bout de leur peine. Après être retourné à l’avant du peloton, le Britannique a subi une crevaison lente qui l’a repoussé en queue de peloton, tandis que les pneus de Bottas l’empêchaient de lutter avec ses principaux adversaires.

« Je ne sais pas quoi dire… J’espère que j’obtiendrai une autre opportunité comme celle-ci. Merci beaucoup pour tout », a évoqué Russell sur les ondes radio de Mercedes, avant de s’appuyer la tête contre son volant en signe de frustration.

Ç’a ouvert la porte à Perez, Ocon et Stroll, qui ont dû s’accrocher pendant une vingtaine de tours avant de pouvoir célébrer.

Le Finlandais a fini huitième, et Russell neuvième. Ce dernier peut se consoler : il a obtenu ses premiers points de classement en carrière en F1.

Verstappen, victime des circonstances

Pour sa part, le pilote Ferrari Charles Leclerc a été contraint à l’abandon à la suite d’un accrochage survenu au premier tour avec Perez. Le pilote Racing Point s’est alors retrouvé en queue de peloton, et a dû amorcer une remontée irrésistible pendant la majeure partie de la course.

Le pilote Red Bull Max Verstappen a aussi dû abandonner, après avoir été une victime collatérale de cet incident entre le Monégasque et Perez.

Le Torontois Nicholas Latifi a aussi été contraint à l’abandon en raison d’une défaillance mécanique. Son coéquipier pour le week-end en remplacement de Russell, Aitken, s’est contenté du 16e échelon.

Pour sa part, le Brésilien Pietro Fittipaldi, qui a été appelé en renfort chez Haas afin de remplacer le Français Romain Grosjean à la suite de son spectaculaire accident du week-end dernier au Grand Prix de Bahreïn, a fini 17e.

On ignore toujours si Hamilton sera en mesure de participer au dernier Grand Prix de la saison, le week-end prochain, à Abou Dabi.

Grosjean a indiqué avant le départ qu’il s’absentera de l’épreuve à Abou Dabi, ce qui signifie que sa saison – et vraisemblablement sa carrière en F1 – est terminée.

Classement des pilotes

1. Lewis Hamilton (GBR) 332 pts CHAMPION

2. Valtteri Bottas (FIN) 205

3. Max Verstappen (NED) 189

4. Sergio Pérez (MEX) 125

5. Daniel Ricciardo (AUS) 112

6. Charles Leclerc (MON) 98

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 97

8. Alexander Albon (THA) 93

9. Lando Norris (GBR) 87

10. Lance Stroll (CAN) 74

11. Pierre Gasly (FRA) 71

12. Esteban Ocon (FRA) 60

13. Sebastian Vettel (GER) 33

14. Daniil Kvyat (RUS) 32

15. Nico Hülkenberg (GER) 10

16. Kimi Räikkönen (FIN) 4

17. Antonio Giovinazzi (ITA) 4

18. George Russell (GBR) 3

19. Romain Grosjean (FRA) 2

20. Kevin Magnussen (DEN) 1

Classement des constructeurs

1. Mercedes 540 pts CHAMPION

2. Red Bull-Honda 282

3. Racing Point-Mercedes 194

4. McLaren-Renault 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri-Honda 103

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 8

9. Haas-Ferrari 3

NB : l’écurie Racing Point a été pénalisée de 15 points (7,5 points par voiture) pour s’être inspirée des écopes de frein de Mercedes en 2019 pour développer les siennes en 2020.