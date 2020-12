(Sakhir) Mick Schumacher donnera ses premiers coups de roue en Formule 1 avec l’équipe Haas la saison prochaine.

Haas a indiqué mercredi qu’elle a offert un contrat à l’espoir âgé de 21 ans, qui est le fils de l’ex-pilote Michael Schumacher. Ce sera la première fois qu’un pilote portant ce légendaire nom sera inscrit en F1, depuis l’annonce de la retraite du septuple champion en monde à l’issue de la saison 2012.

Mick Schumacher sera promu de la Formule 2, une série où il domine le classement avec une course à négocier.

PHOTOS ANDREJ ISAKOVIC ET PATRICK HERTZOG, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Mick Schumacher et son père Michael Schumacher.

Schumacher fait partie du programme de développement de Ferrari, et son arrivée s’inscrit dans le long partenariat qui persiste entre Haas et la Scuderia, qui fournit les moteurs ainsi que de nombreuses autres pièces à l’équipe américaine. Son coéquipier chez Haas en 2021 sera le Russe Nikita Mazepin.

Pour sa part, le Britannique Callum Ilott, le principal adversaire de Schumacher en F2, a été laissé de côté. Il fait aussi partie du programme Ferrari et devait prendre part à une séance d’essais libres avec Haas en octobre, sauf que cette séance a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Haas a rompu les ponts avec ses deux pilotes en 2020, Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Grosjean ratera la deuxième course à être présentée à Sakhir à la suite du spectaculaire accident qui a failli lui coûter la vie le week-end dernier, et il sera temporairement remplacé par Pietro Fittipaldi.