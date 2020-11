Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, qui a été marqué dimanche par de nombreux incidents, dont un qui a failli coûter la vie à un pilote.

Hamilton, qui était parti de la position de tête au volant de sa Mercedes, a complété l’épreuve présentée en soirée sur le circuit international de Sakhir sous le drapeau jaune avec 1,254 seconde d’avance sur le pilote Red Bull Max Verstappen.

« Ç’a été très exigeant physiquement. [Red Bull] était très rapide aujourd’hui, donc j’essayais juste de préserver mon avance devant eux. Je suis satisfait du résultat, car en fin de compte l’équipe a opté pour la bonne stratégie », a confié Hamilton au micro de la télé.

Le Néerlandais, reconnu pour son tempérament bouillant, a paru déçu de l’issue de la course.

« Nous manquions un peu de vitesse. J’ai essayé de m’approcher [de Hamilton], mais nous n’avons pas été assez agressifs dans notre stratégie et avons éprouvé des ennuis lors d’un arrêt aux puits - c’est ça qui est ça », a dit Verstappen.

Il s’agissait de la 11e victoire du Britannique en 15 courses cette saison, et de sa 95e victoire en carrière en F1. Hamilton peut égaler le record de 13 victoires, établi par Michael Schumacher et partagé par Sebastian Vettel, au cours d’une même saison s’il remporte les deux dernières courses de la campagne.

Alexander Albon, dont le volant est menacé chez Red Bull, s’est adjugé la troisième place. Le pilote d’origine thaïlandaise a paru soulagé par le résultat.

« J’ai été un peu chanceux, mais je suis satisfait », a-t-il expliqué.

Les pilotes McLaren Lando Norris et Carlos Sainz fils ont complété le top 5, dans l’ordre. Valtteri Bottas, sur Mercedes, a abouti au huitième rang.

Cette course n’avait pas de véritable enjeu puisque Hamilton s’est adjugé son septième championnat du monde en carrière lors de la course précédente en Turquie, et que Mercedes avait déjà remporté le championnat des constructeurs de F1.

Au-delà des résultats, ce sont surtout les accidents spectaculaires qui ont retenu l’attention pendant cette course.

L’épreuve a notamment été interrompue pendant près d’une heure avant même que le premier tour soit complété. Le pilote Haas Romain Grosjean a été victime d’une violente sortie de piste qui a entraîné l’explosion de sa voiture. Le Français âgé de 34 ans s’en est sorti miraculeusement sans blessures graves.

Hamilton a d’ailleurs salué le travail de la série pour rendre la F1 plus sécuritaire.

« J’étais sous le choc en voyant les images, a-t-il admis. Quand je me retrouve au volant de ma voiture, je suis conscient des risques. Mais c’est épeurant, et je suis très heureux que le halo a fonctionné. Ç’aurait pu être bien pire. Mais c’est un rappel à tout le monde que notre sport est dangereux. La Formule 1 et la FIA ont fait du très bon boulot pour rendre ce sport plus sécuritaire. »

Le monde à l’envers pour Stroll

Cette épreuve était importante pour la course à la quatrième place du classement des pilotes, qui appartenait à Sergio Perez avant le départ. Racing Point lutte également pour la troisième place du classement des constructeurs, dans une course très serrée avec McLaren, Renault et même Ferrari.

Et malheureusement pour Perez et Racing Point, le ciel leur est tombé sur la tête.

À la relance de la course après l’incident impliquant Grosjean, le Québécois Lance Stroll a été accroché par le pilote Alpha Tauri Daniil Kvyat — le même à l’origine de l’accident de Grosjean — à l’entrée d’un virage.

Sa voiture s’est retournée sur elle-même et Stroll a été contraint à l’abandon. Une fois de plus, il y a eu plus de peur que de mal - bien que le pilote âgé de 22 ans a de nouveau été victime de la guigne qui s’acharne sur lui depuis un certain temps.

Puis, Perez, troisième avec trois tours à compléter, a finalement été contraint à l’abandon puisque son moteur Mercedes a rendu l’âme.

Ce fut également une autre course à oublier pour Ferrari. Le Monégasque Charles Leclerc a abouti en 10e place, tandis que Vettel, s’est contenté du 13e rang.

L’Allemand, qui sera le coéquipier de Stroll la saison prochaine chez Aston Martin Racing, n’a pu retenir sa frustration et a même déclaré à un certain moment pendant la course sur les ondes de la radio de la Scuderia que « la voiture est carrément ingérable ».

De son côté, le Torontois Nicholas Latifi a terminé cette course rocambolesque en 14e place. Latifi tente toujours d’obtenir un premier point de classement en carrière en F1.

Le Grand Prix de Bahreïn était la 15e étape du calendrier remodelé de la F1 qui en compte 17 au total en raison de la pandémie de coronavirus.

C’était aussi la première course d’un programme double qui aura lieu sur le circuit international de Sakhir. Le Grand Prix de Sakhir aura lieu la semaine prochaine sur le même circuit, qui présentera toutefois une configuration différente.

Et cette fois-ci, il est à souhaiter qu’il y ait moins d’incidents dramatiques.