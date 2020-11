(Sakhir) Le pilote Français Romain Grosjean (Haas), victime d’un effroyable accident lors du Grand Prix de F1 de Bahreïn dimanche, assure qu’il va « plus ou moins bien » et estime que le halo installé depuis 2018 au-dessus du cockpit des F1 l’a sauvé.

Agence France-Presse

« Ça va… enfin plus ou moins ! », dit le pilote de 34 ans, souriant, dans une vidéo sur son lit d’hôpital publiée sur Instagram où on voit ses mains brûlées recouvertes de bandages.

« Je n’étais pas favorable au halo [un arceau dont le rôle est de protéger la tête des pilotes qui a rencontré beaucoup de critiques à ses débuts, NDLR] il y a quelques années mais je ne serais pas là pour vous parler aujourd’hui sans cela », poursuit Grosjean, qui remercie « tout le personnel médical du circuit de Sakhir et de l’hôpital » dans lequel il a été admis à Bahreïn.

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une enquête sera réalisée sur cet accident mais il apparaît en effet déjà que le halo a probablement permis d’éviter qu’il soit blessé à la tête quand sa voiture s’est encastrée sous les barrières de sécurité.

Sa Haas a quitté la piste à cause d’un accrochage juste après le départ de la course, a été coupée en deux et a pris feu après avoir heurté à 220 km/h les barrières de sécurité à la sortie du virage 3.

PHOTO BRYN LENNON, AGENCE FRANCE-PRESSE

Après des minutes qui ont semblé des heures, les caméras de télévision ont montré le Franco-Suisse s’extraire seul de la « cellule de survie » [l’habitacle renforcé] de sa F1 et s’éloigner du brasier en tremblant, aidé par le pilote de la voiture médicale du Grand Prix.

« Qu’il ait survécu est franchement un miracle », témoigne notamment son équipier danois Kevin Magnussen.