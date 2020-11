(Montréal) La Formule 1 a dévoilé son calendrier provisoire pour 2021 avec pour le moment 23 courses au programme, un record depuis la création du Championnat en 1950. Le Grand Prix du Canada y figure à sa date habituelle, soit le week-end des 12 et 13 juin.

La Presse Canadienne

Le coup d’envoi sera donné en Australie le 21 mars et se terminera début décembre à Abou Dabi. Une nouvelle course fait son apparition à Jeddah, en Arabie saoudite.

Une date reste à confirmer à la suite de l’annulation du Grand Prix du Vietnam, le 25 avril, tandis que les courses en Espagne (Barcelone, 9 mai) et au Brésil (Sao Paulo, 14 novembre) ont un astérique à côté de leur date puisqu’il reste à finaliser des détails avec les promoteurs locaux.

La présente saison a été perturbée et écourtée en raison de la pandémie de la COVID-19, avec seulement 17 courses.

Le patron de la F1, Chase Carey, a précisé que l’objectif était d’avoir du public lors de toutes les épreuves de la saison 2021.

« Nous avons prouvé que nous pouvons voyager et organiser nos courses en toute sécurité et nos promoteurs reconnaissent de plus en plus la nécessité d’aller de l’avant et de gérer le virus.

« De plus, de nombreux pays hôtes veulent en fait utiliser notre évènement comme une plate-forme pour montrer au monde qu’ils progressent », a précisé Carey.

Le calendrier est en grande partie une copie conforme du programme original de 2020. En conséquence, les différentes courses uniques sur des pistes européennes comme Mugello, Portimao et Imola, ajoutées en remplacement et généralement populaires auprès des pilotes et des amateurs, ne sont pas de retour.

Le Grand Prix des Pays-Bas effectue un retour pour la première fois depuis 1985, après avoir été annulé cette année, et il est prévu le 5 septembre.

Calendrier provisoire de la F1 en 2021

21 mars – Australie (Melbourne)

28 mars – Bahreïn (Sakhir)

11 avril – Chine (Shanghai)

25 avril – à confirmer

9 mai – Espagne (Barcelone)

23 mai – Monaco (Monaco)

6 juin – Azerbaïdjan (Bakou)

13 juin – Canada (Montréal)

27 juin – France (Le Castellet)

4 juillet – Autriche (Spielberg)

18 juillet – Royaume-Uni (Silverstone)

1er août – Hongrie (Budapest)

29 août – Belgique (Spa)

5 septembre – Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre – Italie (Monza)

26 septembre – Russie (Sotchi)

3 octobre – Singapour (Singapour)

10 octobre – Japon (Suzuka)

24 octobre – États-Unis (Austin)

31 octobre – Mexique (Mexico)

14 novembre – Brésil (Sao Paulo)

28 novembre – Arabie saoudite (Jeddah)

5 décembre – Abou Dhabi (Abou Dhabi)