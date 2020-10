(Portimao) Le pilote Mercedes Valtteri Bottas s’est montré le plus rapide lors d’une deuxième séance d’essais libres mouvementée en vue du Grand Prix du Portugal de Formule 1. La voiture du pilote français Pierre Gasly a pris feu à mi-chemin de la séance et Lance Stroll a ensuite été impliqué dans un accrochage avec Max Verstappen.

The Associated Press

Bottas a devancé de six dixièmes de seconde la Red Bull de Verstappen et de huit dixièmes la McLaren de Lando Norris.

Charles Leclerc, au volant de sa Ferrari, a terminé quatrième, et le meneur au championnat Lewis Hamilton a eu des problèmes d’adhérence avec ses pneus et il ne s’est classé que huitième, à 1,37 seconde de son coéquipier Bottas.

Gasly a garé sa voiture sur le bord de la piste lorsqu’elle a soudainement pris feu. Il en est sorti indemne et est retourné au garage de l’équipe AlphaTauri à l’arrière d’un scooter alors que les commissaires de piste éteignaient rapidement les flammes. La séance a été interrompue pendant environ 15 minutes pendant qu’une grue a retiré la voiture.

Peu de temps après la relance, le drapeau rouge a de nouveau été agité à la suite d’un accident entre Verstappen et la Racing Point de Stroll.

Les deux pilotes se sont mal compris et Verstappen était mécontent que Stroll ne le laisse pas passer sur une ligne droite, même s’ils n’étaient pas en concurrence à l’entraînement et donc, en théorie, Stroll aurait dû céder le passage.

Parce qu’il ne l’a pas fait, Verstappen a ensuite plongé à l’intérieur dans le virage pour passer devant, mais Stroll s’est déplacé légèrement à droite au même moment et les deux monoplaces se sont touchées assez violemment.

La voiture de Stroll s’est retrouvée dans le gravier et a dû être enlevée par une grue, tandis que Verstappen a pu regagner son stand. Les deux pilotes sont indemnes, mais ils ont été convoqués devant les commissaires.

Le pilote néerlandais n’a pas caché sa colère à la radio juste après le contact.

Mais il est aveugle, lui ? C’est quoi son problème ? Quel attardé mental ! Max Verstappen

Le directeur de Racing Point Otmar Szafnauer a pris la défense de son pilote.

« Je peux vous assurer à 100 % que Max savait que Lance était là, a-t-il réagi au micro de Sky Sports. D’aucune manière il ne pouvait ignorer que Lance était là. Mais Lance ne savait pas que Max était là. C’est assez simple pour moi. »

« Max et moi en avons parlé pour diminuer la tension, a dit Stroll via le compte twitter de son équipe. Max ne s'attendait pas à ce que je commence un autre tour à pleine vitesse et je ne m'attendais pas à voir quelqu'un à côté de moi au virage 1. »

Incapable de compléter la séance, Stroll n’a pu faire mieux que le 19e chrono, à plus de trois secondes de Bottas. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) s’est classé 14e.

Hamilton en retrait

Il y a eu un quasi-accident juste au début de la deuxième séance d’essais, lorsque Kevin Magnussen a failli heurter la McLaren de Carlos Sainz fils.

Hamilton, quant à lui, a eu des problèmes d’adhérence lors d’une séance délicate sur un nouveau circuit. Il domine confortablement le championnat et sa victoire il y a deux semaines au Grand Prix de l’Eifel en Allemagne lui a permis d’égaler le record de 91 victoires en F1 de Michael Schumacher.

Il y avait des spectateurs portant des masques dispersés sur le circuit de 4,6 kilomètres de l’Algarve, situé près de Portimao, un tracé bosselé dont le revêtement a récemment été refait. Les dépassements y sont difficiles.

Il a été utilisé pour les essais hivernaux en 2008, mais n’a jamais organisé de course de F1. C’est le deuxième nouveau circuit inscrit au calendrier en cette année de pandémie après celui du Grand Prix de Toscane au Mugello, le mois dernier.

Lors de la première séance plus tôt vendredi, Bottas avait devancé de trois dixièmes de seconde Hamilton et sept dixièmes devant Verstappen.

Le Portugal a accueilli pour la dernière fois une course en 1996, lorsque trois champions de F1 sont montés sur le podium après la victoire de Jacques Villeneuve devant Damon Hill et Schumacher.