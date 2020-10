PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS

Raphaël Lessard remporte la course de Talladega

Le Québécois Raphaël Lessard a remporté samedi la première course de sa jeune carrière dans la série de camionnettes Gander RV & Outdoors, l'un des championnats phares du NASCAR.

La Presse

Le Beauceron de 19 ans a coiffé le fil d'arrivée en première place sur le circuit de Talladega, en Alabama. Il a été aidé par Trevor Bayne, alors que plusieurs camionnettes sont entrées en collision derrière lui lors du dernier tour.

PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS Raphael Lessard au volant de sa camionnette Toyota

« C'est incroyable », a déclaré le pilote sur les ondes de Fox Sports en sortant de son bolide. « J'ai déménagé en janvier à Mooresville, en Caroline du Nord et c'est une année particulièrement folle pour déménager. Ma famille est au Québec et je ne les ai pas vus depuis un certain temps. »

« J'avais besoin de ça, nous avons une saison difficile, celle-là fait vraiment du bien », a-t-il enchaîné en entrevue.

Lessard en est à sa deuxième saison en série NASCAR Gander RV & Outdoors.

— Avec La Presse canadienne