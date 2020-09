Bottas gagne devant Verstappen et Hamilton

(Sotchi) Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Russie dimanche, après que la course de son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton a été sabotée par des pénalités coûteuses.

Associated Press

Bottas a ainsi signé sa première victoire depuis celle acquise en lever de rideau de la saison, au Grand Prix d’Autriche, le 5 juillet.

« Après m’être retrouvé à l’avant du peloton, j’ai pu maintenir un excellent rythme, a confié le Finlandais. Je n’ai pas baissé les bras ; ç’a été une bonne journée. Je dois simplement maintenir le rythme, car il reste encore quelques courses au calendrier. »

Pour sa part, Hamilton tentait d’égaler le record de 91 victoires en F1 appartenant à Michael Schumacher, mais il a finalement dû se contenter de la troisième place, derrière Bottas et le pilote Red Bull Max Verstappen.

« J’étais lent en pneus médiums, mais le changement en pneus durs m’a permis d’être plus performant. J’ai été en mesure de séparer les deux voitures Mercedes, donc c’est très satisfaisant. Elles étaient plus rapides, et j’ai tout donné ce que j’avais. Je suis très satisfait de ma deuxième place, après deux abandons. »

Le pilote Racing Point Sergio Perez a abouti au pied du podium, tandis que le Québécois Lance Stroll a été contraint à l’abandon dès le premier tour. Après avoir gagné six places au départ, le pilote de Mont-Tremblant a été heurté latéralement par la Ferrari de Charles Leclerc et il a terminé sa course contre le muret de sécurité.

C’est la deuxième fois en autant de courses que Stroll est contraint à l’abandon, après sa violente sortie de piste au Grand Prix de Toscane, à Mugello.

Avant même le départ, Hamilton faisait déjà l’objet d’une enquête des commissaires de course. Il a effectué deux simulations de départ à la sortie de la ligne des puits, plutôt que dans la zone réservée à cet effet. Il a donc écopé de deux pénalités de cinq secondes chacune.

Le Britannique semblait encore échaudé par ses malheurs, après la course. Il a d’ailleurs été très succinct dans ses commentaires.

« Ça n’a plus d’importance, c’est fait. Je dois prendre les points et tourner la page, a-t-il dit sèchement. Félicitations à Valtteri. »

L’avance de Hamilton devant Bottas au championnat des pilotes a été rétrécie à 44 points, avec sept courses à négocier à la saison qui a été modifiée par la pandémie de coronavirus.

La saison se poursuivra le 11 octobre avec la présentation du Grand Prix d’Eifel, en Allemagne.

— Avec La Presse Canadienne et Agence France-Presse

Classement des pilotes

1. Lewis Hamilton (GBR) 205 pts

2. Valtteri Bottas (FIN) 161

3. Max Verstappen (NED) 128

4. Lando Norris (GBR) 65

5. Alexander Albon (THA) 64

6. Daniel Ricciardo (AUS) 63

7. Charles Leclerc (MON) 57

8. Lance Stroll (CAN) 57

9. Sergio Pérez (MEX) 56

10. Pierre Gasly (FRA) 45

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 41

12. Esteban Ocon (FRA) 36

13. Sebastian Vettel (GER) 17

14. Daniil Kvyat (RUS) 14

15. Nico Hülkenberg (GER) 6

16. Kimi Räikkönen (FIN) 2

17. Antonio Giovinazzi (ITA) 2

18. Kevin Magnussen (DEN) 1

Classement des constructeurs

1. Mercedes 366 pts

2. Red Bull-Honda 192

3. McLaren-Renault 106

4. Racing Point-Mercedes 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri-Honda 59

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 4

9. Haas-Ferrari 1

NB : l’écurie Racing Point a été pénalisée de 15 points (7,5 points par voiture) pour s’être inspirée des écopes de frein de Mercedes en 2019 pour développer les siennes en 2020, sous réserve de décision en appel (Racing Point et Ferrari ont fait appel).