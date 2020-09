(Sotchi) Lewis Hamilton a obtenu sa 96e position de tête en carrière, samedi, lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Russie.

La Presse Canadienne

Hamilton a signé un chrono d’une minute et 31,304 secondes sur le circuit qui ceinture le parc olympique de Sotchi, établissant du même coup le record de piste. Il a devancé le pilote Red Bull Max Verstappen par 0,563 seconde, et son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas par 0,652.

Le pilote Racing Point Sergio Perez a suivi en quatrième place, à 1,013 seconde.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll n’a pu faire mieux que la 13e position sur la grille de départ, après avoir été victime d’un problème mécanique dans la ligne des puits au milieu de la deuxième portion de la séance (Q2).

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, ASSOCIATED PRESS Lance Stroll

Stroll et tous les autres pilotes ont dû retourner aux puits au milieu de Q2 à la suite de la percutante sortie de piste du pilote Ferrari Sebastian Vettel. Ce dernier, qui a obtenu le 15e temps, a même failli être embouti par son coéquipier Charles Leclerc, qui partira 11e sur la grille.

Le pilote torontois Nicholas Latifi s’élancera de la 19e position au volant de sa Williams, aux côtés du pilote Alfa Romeo Kimi Raikkonen.

Hamilton sera en quête de sa 91e victoire en Formule 1, dimanche, ce qui égalerait le record détenu par Michael Schumacher. L’histoire joue en faveur du Britannique, puisque les pilotes Mercedes ont gagné les six courses disputées à ce jour à Sotchi, Hamilton remportant quatre de ces victoires, dont les deux dernières.

Des spectateurs portant des masques étaient éparpillés dans les gradins pendant la séance de qualifications. On s’attend à ce que 30 000 personnes soient présentes tout au long du week-end de course, bien plus qu’à n’importe quelle course de la saison jusqu’à présent, bien que les organisateurs de Sotchi n’aient pas publié les chiffres définitifs des ventes de billets.