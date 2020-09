Stefano Domenicali Domenicali, 55 ans, prendra ses fonctions en janvier 2021. On le voit sur cette photo d’archives au Grand Prix de Malaisie le 23 mars 2012.

(Paris) L’Italien Stefano Domenicali, ancien directeur sportif de la Scuderia Ferrari, a été nommé à la tête de Formula One Management, le promoteur de la F1, a annoncé celle-ci vendredi.

Agence France-Presse

Domenicali, 55 ans, prendra ses fonctions en janvier 2021 après le départ, prévu, de l’actuel dirigeant, Chase Carey, 66 ans. Ce dernier gardera un rôle de président non exécutif.

« Je suis très heureux de rejoindre l’organisation de la Formule 1, un sport dont j’ai fait partie toute ma vie. Je suis né à Imola et je vis à Monza », a souligné Stefano Domenicali, en évoquant deux célèbres circuits italiens.

Il a commencé sa carrière chez Ferrari en 1991 avant d’en devenir directeur général en 2008. Il avait ensuite rejoint le groupe Volkswagen/Audi pour s’occuper plus particulièrement du constructeur de voitures de sport Lamborghini. Il est également membre du Conseil mondial de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) où il siège à la commission chargée des monoplaces.

L’actuel promoteur de la F1 est le groupe américain Liberty Media qui en a pris le contrôle en 2017. Chase Carey avait alors remplacé Bernie Ecclestone qui avait présidé aux destinées de cette discipline pendant plusieurs décennies.

Cette transition intervient alors que les « accords Concorde », sur la gestion et la répartition des revenus de la F1 viennent d’être signés entre les écuries, Formula One Management et la FIA.

Un plafonnement progressif des budgets va être mis en place à compter de l’année prochaine et un nouveau règlement va entrer en vigueur en 2022 qui doit en principe permettre des courses plus animées en réduisant les écarts actuels entre les monoplaces. Il doit également introduire pour la première fois en F1 un système de handicap par l’intermédiaire du nombre d’essais aérodynamiques autorisés pour chaque équipe.

« Je suis sûr que nous avons établi les bases pour le développement à long terme du sport », a affirmé Chase Carey cité dans le communiqué vendredi.