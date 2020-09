Valtteri Bottas (photo) a devancé Max Verstappen (Red Bull) de 48 centièmes de secondes lors d’une journée chaude et ensoleillée.

(Mugello) Le pilote Mercedes Valtteri Bottas s’est imposé lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Toscane de Formule 1.

Bottas a devancé Max Verstappen (Red Bull) de 48 centièmes de secondes lors d’une journée chaude et ensoleillée.

Les spectateurs étaient admis pour la première fois lors de cette neuvième étape du championnat du monde cette saison au milieu de la pandémie de coronavirus. Les 3000 spectateurs étaient divisés dans trois gradins.

Charles Leclerc s’est classé troisième pour Ferrari, qui célèbre sa 1000e course en Formule 1. Le champion du monde en titre Lewis Hamilton a obtenu la quatrième position, à ,53 seconde de son coéquipier Bottas.

Pierre Gasly, vainqueur dimanche dernier au Grand Prix d’Italie à Monza, a fini cinquième.

Le Québécois Lance Stroll (Racing Point) s’est contenté du 18e rang à près de deux secondes du meneur. Le Torontois Nicholas Latifi, qui a perdu le contrôle de sa Williams et fait un tête à queue au virage no 2 en fin de séance, a enregistré le moins bon temps de la séance, à plus de 2 secondes de Bottas.

Romain Grosjean (Haas) a presque percuté l’arrière de la Racing Point de Sergio Perez alors que le Mexicain était au ralenti dans un virage.

Une deuxième séance figure au programme de la journée.

Le circuit de 5,2 kilomètres du Mugello accueille habituellement des courses de motos et la Formule 1 l’utilise pour la première fois.

La piste est la propriété de Ferrari et elle est réputée pour ses virages rapides. Leclerc et son coéquipier Sebastian Vettel y ont fait des essais en juin.