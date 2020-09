Grand Prix d’Italie: Gasly gagne la loterie !

Le Grand Prix d’Italie a tourné à la loterie, dimanche à Monza, et c’est le Français Pierre Gasly qui a gagné le gros lot ! Le pilote de l’équipe Alpha Tauri a été opportun avec ses arrêts aux puits et il a profité d’une pénalité à Lewis Hamilton pour remporter sa première victoire en carrière devant l’Espagnol Carlos Sainz (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point), qui grimpe sur le podium pour la deuxième fois de sa carrière.