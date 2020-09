(Monza) Lewis Hamilton a réussi un tour de piste record sur le circuit de Monza, samedi, lors de la séance de qualification en prévision du Grand Prix de Formule 1 d’Italie.

Champion en titre et meneur au classement général en 2020, le pilote Mercedes a réalisé un chrono de 1 min 18,887 s pour mériter la 94e pole position de sa carrière en vue de la course de dimanche.

Il a devancé son coéquipier Valtteri Bottas par seulement 69 millièmes de seconde.

Sur le « Temple de la Vitesse », Hamilton et Bottas ont échangé des records de piste jusqu’à ce que le Britannique réalise celui qui allait lui confirmer cette autre position de tête.

« Fantastique besogne de la part de l’équipe en ce qui a trait au moment où elle nous a envoyés sur la piste. Ça nécessitait vraiment un tour propre et, donc, je suis vraiment heureux », a déclaré Hamilton.

« Valtteri était très, très près, et il poussait. J’ai fait quelques changements avant d’entamer les qualifications, et j’étais donc un peu anxieux de savoir si c’était la bonne chose à faire. Tout a bien fonctionné », a ajouté le Britannique.

Hamilton semble destiné à augmenter son avance en tête du championnat des pilotes, qui est de 47 points sur Max Verstappen (Red Bull), qui partira cinquième dimanche, et de 50 points sur Bottas.

« Bien sûr, c’est décevant de rater la position de tête, surtout par une si mince marge », a reconnu Bottas. « Malgré tout, les tours étaient bons et j’ai hâte à [dimanche].

« Ma cadence de course vendredi égalait celle de Lewis et cette piste procure toujours des opportunités, et c’est donc à moi de les exploiter. Tout est encore en jeu. »

Carlos Sainz (McLaren), qui évoluera avec Ferrari en 2021, partira de la troisième place, devant Sergio Pérez, sur Racing Point.

« L’équipe a effectué du travail fantastique aujourd’hui. Nous avons travaillé tellement fort pour améliorer la voiture lors de chacune des sessions, et nous avons réussi à nous assurer d’une excellente position au départ », a déclaré Pérez.

« Nous avons concentré nos efforts pour préparer la voiture en prévision de la course, et je suis surpris, à quel point nous avons été compétitifs en qualifications. C’est toujours important de bien se qualifier ici parce que c’est difficile de doubler, et la quatrième place est une excellente position. Nous avons effectué des pas vers l’avant et j’ai confiance que nous puissions batailler pour un podium demain. Je suis content pour l’équipe et impressionné par la façon dont nous avons renversé la situation pendant le week-end. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur l’obtention d’un bon résultat demain. »

Le Québécois Lance Stroll, le coéquipier de Pérez, prendra le départ de la huitième position, après avoir fait stopper le chronomètre à 1 min 20,049 s.

« Nous avons apporté de bonnes améliorations à la voiture et nous étions plus compétitifs que ce à quoi je m’attendais. J’ai donc vraiment le sentiment que nous aurions pu amorcer la course plus haut qu’en huitième place », a déclaré Stroll.

« Ça n’a pas été la séance de qualification la plus propre pour moi. J’ai commis une erreur à ma première sortie lors de la troisième étape, ce qui a compromis mon tour de piste. Nous pouvons maintenant tourner la page et nous concentrer sur demain. C’est difficile de doubler, mais avec un bon départ, nous pouvons espérer récolter de bons points. Je suis heureux pour “Checo” et sa quatrième place, et tout le crédit revient à l’équipe pour avoir travaillé fort pour améliorer la voiture cette semaine. »

Pendant ce temps, les ennuis de Ferrari se sont poursuivis, cette fois dans le patelin de la fameuse écurie.

Pour la première fois depuis 1984 à Monza, les deux bolides Ferrari ont été incapables de se qualifier dans le top 10.

Ralenti par le trafic lors de son dernier tour de piste, l’Allemand Sebastian Vettel n’a pas réussi à sortir de la première étape de qualifications, et il prendra le départ, dimanche, de la 17e position.

« Quel gâchis », a lancé Vettel sur la radio d’équipe avant de laisser sortir un juron.

Son coéquipier Charles Leclerc a fait à peine mieux en obtenant la 13e place sur la grille de départ. Ses chances de répéter l’exploit de 2019, alors qu’il avait gagné la course en partant de la position de tête, sont des plus minces.

« En bout de ligne, nous nous y attendions un peu en approchant ce week-end », a déclaré Leclerc.

« Nous savons que Spa et ici sont probablement les deux pires pistes pour nous, avec une autre peut-être un peu plus tard durant l’année. C’est difficile parce que lorsque vous réussissez un bon tour et que vous finissez 13e des qualifications, la sensation n’est pas agréable.

« C’est ainsi pour l’instant, et je dois soutirer le maximum de la voiture dans la situation dans laquelle nous sommes, et c’est ce que j’essaie de faire. Évidemment, ça fait encore plus mal quand c’est à la maison. Mais c’est une réalité du moment, malheureusement, pour nous », a ajouté Leclerc.

Plus tôt samedi, Bottas avait dominé la troisième et dernière séance d’essais.

Stroll avait inscrit le 9e temps alors que Pérez s’était classé 10e.