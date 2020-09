Valtteri Bottas (photo) a complété son meilleur tour avec une priorité de ,245 millièmes de seconde devant Lewis Hamilton et ,797 devant la Red Bull d’Alexander Albon.

(Monza) Valtteri Bottas a devancé son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton lors de la première séance d’essais libres en prévision du Grand Prix d’Italie de Formule 1.

Associated Press

Le Finlandais a complété son meilleur tour avec une priorité de ,245 millièmes de seconde devant Hamilton et ,797 devant la Red Bull d’Alexander Albon.

Le Québécois Lance Stroll (Racing Point) a été limité au 13e chrono à 1,4 seconde de Bottas tandis que son coéquipier Sergio Perez s’est classé 7e. Le Canadien Nicholas Latifi (Williams) est relégué à la 20e position.

C’est la quatrième fois consécutive que Bottas signe le meilleur chrono des premiers essais libres mais il a seulement remporté une course. Hamilton a triomphé lors de cinq de sept courses jusqu’ici et il dispose d’une avance de 47 points devant son rival Max Verstappen chez Red Bull et 50 devant Bottas.

Ferrari a de nouveau connu des difficultés alors que Charles Leclerc et Sebastian Vettel n’ont pas réussi à se classer parmi les 10 premiers.

Une deuxième séance est prévue plus tard dans la journée.