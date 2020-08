(Spa-Francorchamps) Lance Stroll s’est contenté du 11e temps au volant de sa Racing Point, à 0,934 seconde de Max Verstappen, pilote le plus rapide de la seconde séance d’essais libres vendredi après-midi en Belgique.

D’après Associated Press

Le Québécois n’a donc pu reproduire sa performance réalisée en matinée lors de la première séance d’essais, alors qu’il s’était adjugé le cinquième chrono.

« Ç’a été une bonne journée et je suis satisfait du rendement de la voiture. Je n’ai simplement pas été en mesure de réunir tous les éléments d’un bon tour pendant la deuxième séance, a confié Stroll, qui a aussi fini derrière son coéquipier Sergio Perez, auteur du cinquième chrono à 0,393 seconde de Verstappen.

Nous avons cependant démontré un bon rythme lors de la première séance, donc je suis satisfait de ma journée de travail. J’aimerais poursuivre ma progression demain lors de la troisième séance, pour ensuite me battre pour un top-10 sur la grille en vue de la course dimanche. Lance Stroll

Verstappen a devancé à la surprise générale le pilote Renault Daniel Ricciardo par 0,048 seconde, et l’actuel meneur au championnat des pilotes, Lewis Hamilton, par 0,096. Le Britannique a remporté quatre des six premières courses de la saison et domine le classement par 37 points devant Verstappen, deuxième.

Alexander Albon, sur Red Bull, a obtenu le quatrième temps.

« J’adore piloter sur cette piste, c’est incroyable… C’est tellement rapide, c’est difficile à expliquer avec des mots, a dit Lewis Hamilton, qui a inscrit le 3e meilleur chrono des essais libres. C’est très serré, et les Red Bulls sont légèrement plus rapides (que nous). Ça rend les choses intéressantes. »

Lewis a triomphé à deux reprises en Belgique avec Mercedes

Latifi loin derrière au volant de sa Williams

Au volant de sa Williams, le Torontois Nicholas Latifi a obtenu le 18e temps, à 2,030 secondes de Verstappen. Seuls les pilotes Haas Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont fait pire que lui.

Nous avons de la difficulté à suivre le rythme des voitures Alfa Romeo; nous sommes conscients que cette piste ne nous convient pas parce que ce sont les voitures les plus puissantes en ligne droite qui tirent leur épingle du jeu ici. Ce serait bien d’avoir un peu de pluie pendant les qualifications ou la course pour venir brouiller les cartes. Le Torontois Nicholas Latifi

Alors qu’il restait environ 20 minutes à la séance, Daniel Ricciardo a stationné sa Renault en bordure de piste en raison d’un problème de moteur.

La séance a été brièvement interrompue puisque certains débris se sont retrouvés en piste dans le virage no 1, et les commissaires de piste ont récupéré certains morceaux de panneaux publicitaires endommagés.

Le ciel a été nuageux pendant l’essentiel de la journée, et une faible pluie s’est abattue en après-midi sur le tracé de 7 km situé à l’orée de la forêt des Ardennes.

Ce fut une autre séance à oublier pour Ferrari. Charles Leclerc s’est contenté du 15e temps, tandis que son coéquipier Sebastian Vettel n’a pu faire mieux que le 17e chrono.

Haas n’avait pu envoyer ses pilotes en piste pendant la première séance d’essais en raison de problèmes de moteur.

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas avait enregistré le meilleur temps de la première séance, avec un coussin de 0,069 seconde devant son coéquipier Hamilton. Bottas a fini sixième en après-midi.

« Il y a de toute évidence des choses bien pires à faire le jour de sa fête », a déclaré Bottas, qui a fêté son 31e anniversaire vendredi.

La troisième et dernière séance d’essais se déroulera samedi matin, avant celle de qualifications en après-midi.

– Avec La Presse canadienne