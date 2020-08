(Spa-Francorchamps) SPA-Le Bahreïn présentera un programme double en Formule 1 sur deux pistes différentes cette année.

Associated Press

Le Grand Prix de Bahreïn se déroulera comme à l’habitude le 29 novembre sur son circuit habituel de 5,4 km. La deuxième course, qui sera officiellement appelée le Grand Prix de Sakhir, sera présentée sur un circuit beaucoup plus court de 3,5 km — qui n’a jamais été utilisé auparavant pour des courses internationales — le 6 décembre.

La piste la plus courte devra totaliser 87 tours afin de répondre à la distance minimale de 305 km exigée par la F1. Les tours lancés devraient être complétés en environ 55 secondes en qualifications, et 60 pendant la course.

Le Grand Prix de Sakhir sera présenté en soirée, sous les réflecteurs. La séance de qualifications se déroulera quelques heures seulement avant la course, un format qui tranchera avec le traditionnel Grand Prix de Bahreïn.