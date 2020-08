L’équipe de Formule 1 Renault a confirmé mardi après-midi qu’elle avait retiré son appel pour contester les sanctions qui avaient été imposées par la Fédération internationale de l’automobile à l’équipe Racing Point, qui aurait copié le système de freinage des voitures Mercedes.

La Presse canadienne

Renault a justifié sa décision par le fait qu’« un travail intensif et constructif entre la FIA, Renault et toutes les parties prenantes de la F1 a conduit à des progrès concrets dans la préservation de l’intégrité du sport par le biais d’amendements aux règlements sportifs et techniques prévus pour la saison de course 2021 ».

« Atteindre cet objectif stratégique, dans le cadre des nouveaux Accords Concorde, était notre priorité. Nous devons tourner la page sur la polémique du début de cette saison, car nous devons nous concentrer sur le reste de ce championnat intense et unique en son genre », pouvait-on lire dans le communiqué transmis par l’écurie française.

Plus tôt ce mois-ci, Ferrari, Renault et Racing Point ont formellement présenté leur demande d’appel pour contester les sanctions.

La FIA avait déterminé que l’équipe qui appartient à l’homme d’affaires québécois Lawrence Stroll n’avait pas conçu le système de refroidissement des freins des voitures Racing Point. En conséquence, elle lui a retiré 15 points de classement et lui a imposé une amende de 400 000 euros (631 000 $Can). Étrangement, la FIA a permis à Racing Point de poursuivre la saison avec les pièces problématiques sur ses voitures.

Plusieurs écuries ont trouvé les sanctions trop clémentes, dont Renault.

Pour sa part, Racing Point a annoncé qu’elle a choisi de poursuivre les procédures afin d’être blanchie. Le dossier a été transféré à la Cour d’appel internationale de la FIA.

Stroll avait d’ailleurs publié un communiqué dans lequel il s’est dit « consterné » par « le manque d’esprit sportif de nos concurrents ».

Il a déclaré qu’il avait choisi de s’exprimer publiquement sur cet enjeu dans le cadre du Grand Prix soulignant le 70e anniversaire de la F1 plus tôt en août « parce que je suis extrêmement fâché du fait qu’on laisse entendre que nous avons contourné (des règlements) ou triché — surtout dans les commentaires de nos adversaires ».

Stroll avait ajouté que « je prévois utiliser tous les moyens à ma disposition pour prouver notre innocence. Mon équipe a travaillé sans relâche pour livrer une voiture compétitive sur la grille. Je suis frustré de constater le manque d’esprit sportif de nos compétiteurs », avait-il résumé.

La saison de F1 se poursuivra ce week-end avec la présentation du Grand Prix de Belgique.