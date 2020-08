(Indianapolis) L’équipe Andretti Autosport s’est hissée en tête du classement à mi-chemin de la séance de qualifications de l’Indianapolis 500 samedi, après avoir été propulsée par les champions de la prestigieuse course Ryan Hunter-Reay et Alexander Rossi — et leur moteur Honda.

Associated Press

Rossi a enregistré une vitesse moyenne sur quatre tours de 231 268 mph (372 190 km/h) sur l’Indianapolis Motor Speedway. Son coéquipier, Hunter-Reay, attendait son tour dans la ligne des puits lorsque Rossi a offert quelques conseils sur les ondes radio de l’équipe après ses quatre tours.

Hunter-Reay a alors effectué quelques ajustements et devancé Rossi avec une vitesse moyenne de 231 330 mph (372 290 km/h).

Rinus VeeKay, une recrue âgée de 19 ans de l’équipe Ed Carpenter Racing, fut l’un des rares à s’illustrer à bord d’une voiture Chevrolet. VeeKay est troisième, et l’un des deux seuls pilotes Chevrolet parmi les neuf plus rapides samedi.

Les positions nos 10 à 33 ont été déterminées samedi, et les neuf plus rapides de cette séance accéderont à la phase finale des qualifications dimanche. Celle-ci déterminera les trois premières lignes sur la grille de départ en vue de la course prévue le 23 août.