(Silverstone) Le sextuple champion du monde britannique de F1 Lewis Hamilton se voit encore courir quelques années et espère bien voir des fans à Silverstone l’an prochain.

Agence France-Presse

Il va tenter dimanche de gagner son Grand Prix national sur le circuit de Silverstone une 7e fois et accroître ainsi ses chances de remporter un nombre équivalent de titres mondiaux pour égaler, à 35 ans, Michael Schumacher. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, la course aura lieu à huis clos.

« Je compte bien être là l’an prochain et avec des fans aussi », a déclaré Hamilton jeudi, interrogé sur le nombre d’années pendant lesquelles il entendait encore courir.

« En termes d’années qu’il me reste à courir, c’est un peu l’inconnue. Le confinement que nous avons connu en début d’année à cause de la COVID-19 a été négatif à beaucoup d’endroits, mais en même temps cela a apporté beaucoup d’énergie pour faire autre chose et pouvoir respirer un peu. Cela m’a donné une énergie nouvelle pour peut-être continuer plus longtemps », a-t-il confié.

Il n’a pour l’instant pas encore renouvelé son contrat avec son écurie Mercedes pour l’an prochain.

« Je veux continuer au niveau auquel je suis maintenant, mais il y a aussi un moment où physiquement et mentalement on commence à décliner. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais je ne le vois pas survenir dans les deux ou trois prochaines années », a-t-il ajouté.

Hamilton, qui est le seul pilote noir en F1, a aussi souligné qu’il « n’y a actuellement pas d’autres pilotes venus de mon milieu et j’en suis conscient ». Lewis Hamilton a pris à de nombreuses reprises des positions publiques contre le racisme et reproché au monde de la F1 de ne pas en faire assez dans ce domaine.

Les pilotes doivent réaffirmer leur engagement en la matière lors de l’épreuve de Silverstone même si certaines divergences sont apparues entre eux sur leur nature précise.