Le pilote de Formule 1 Sergio Perez ratera le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19, a annoncé l’équipe Racing Point par voie de communiqué jeudi après-midi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse canadienne

« Sergio se sent bien et garde le moral, mais il restera isolé pour respecter les directives des autorités de la santé publique, la sécurité étant la priorité ultime pour l’équipe et le sport. Toute l’équipe souhaite bonne chance à Sergio et a hâte de le retrouver bientôt dans l’habitacle de la RP20 », pouvait-on lire dans le communiqué.

PHOTO D’ARCHIVES, REUTERS Lance Stroll portait le masque lors de la conférence de presse des pilotes jeudi matin à Silverstone, en Angleterre.

Un porte-parole de Racing Point a confirmé au site internet’F1.com’qu’un petit groupe de membres de l’équipe était entré en contact avec Perez, et en conséquence ils se sont placés en quarantaine par mesure préventive. Ils devront tous se soumettre à un nouveau test de dépistage du coronavirus, en accord avec les règlements sanitaires de la série.

L’écurie Racing Point a précisé dans son communiqué qu’elle avait l’intention d’aligner deux voitures sur la grille de départ en vue de la course qui aura lieu dimanche à Silverstone. L’identité du pilote qui accompagnera le Québécois Lance Stroll devrait être connue vendredi, a indiqué le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

« Nous travaillons avec l’équipe. Elle discutera avec la FIA, et dans les circonstances actuelles nous serons enclins à autoriser un tel changement et ce pilote restera en poste pour le reste du week-end », a déclaré Masi dans un message diffusé par la F1 sur Twitter.

Le site internet’F1.com’a avancé que l’équipe Mercedes offrirait à Racing Point ses pilotes réservistes Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez.

Plus tôt jeudi, Perez s’était placé en isolement préventif au Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir reçu un test non concluant de dépistage du coronavirus.

Le pilote de l’équipe Racing Point s’était ensuite soumis à un nouveau test et était en attente du résultat.

Le Mexicain n’a pas participé à ses activités médiatiques en marge du Grand Prix qui sera présenté à Silverstone, au cœur de l’Angleterre, ce week-end. En conséquence, Stroll fut le seul à répondre aux questions des médias jeudi.

C’est la première fois qu’un tel scénario se produit depuis le début du calendrier remodelé de la saison 2020, qui s’est mis en branle en Autriche en juillet. La course à Silverstone doit avoir lieu tel que prévu, malgré l’absence de Perez.

La course aura lieu dimanche, et ce sera la quatrième de la saison qui a été écourtée par la pandémie de COVID-19.

— Avec l’Associated Press