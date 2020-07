(Montréal) En raison de la pandémie de COVID-19, le Grand prix du Canada n’aura finalement pas lieu à Montréal, a confirmé vendredi son président et promoteur, François Dumontier. Ce dernier promet toutefois une édition encore plus imposante en 2021.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On vit une année folle, et un peu débile », a laissé entendre d’emblée M. Dumontier, lors d’une mêlée de presse tenue au circuit Gilles-Villeneuve en matinée. Il dit avoir reçu la confirmation de la F1 dans les derniers jours.

L’instabilité causée par la crise sanitaire en cours aura finalement eu raison des « nombreux efforts » faits dans les derniers mois, selon lui. « Une journée, on avait un calendrier, et le lendemain, il n’existait plus. C’est un casse-tête, ce n’est pas une job facile », a-t-il indiqué.

Tenir un Grand Prix à huis clos, tel que le recommandaient les autorités de santé publique, n’aurait « pas été viable », soutient le promoteur. « Faire une course sans spectateurs et sans revenus, ce n’est pas viable. Ça nous empêcherait de payer les frais de courses de déplacement, qui sont déjà plus élevés en temps de pandémie », a-t-il noté.

Malgré tout, M. Dumontier affirme que Montréal aurait pu profiter de la tenue d’une course de F1. « J’aime penser qu’on vient de passer à côté d’une belle occasion. Encore cette semaine, on parlait du centre-ville qui est vide […]. On aurait pu remettre Montréal sur la map, remontrer la ville à l’échelle mondiale », a-t-il avancé.

L’événement d’envergure, qui se tient chaque année au circuit Gilles-Villeneuve, avait déjà été repoussé à une date ultérieure, tout comme plusieurs autres épreuves à travers le monde. Si le mois d’octobre avait été évoqué pour un éventuel report, l’étau s’est de plus en plus resserré dans les dernières semaines pour Montréal.

Rappelons que plusieurs grands prix ont déjà été annulés sur le globe, en France, à Monaco et en Australie notamment. La F1 devrait publier dans les prochains jours un nouveau calendrier pour l’automne.

En mai, une version spéculative du calendrier définitif du Championnat du monde avait été dévoilée sur certains sites spécialisés, écartant notamment le Grand Prix du Canada, ainsi que ceux des Pays-Bas et de Singapour.

L’équipe montréalaise s’était alors dite étonnée par ce « calendrier » qui ne correspondait pas aux discussions qu’elle avait eu sur une base régulière avec les dirigeants de la F1. Ses responsables disaient avoir eu l’assurance que plusieurs scénarios étaient pourtant encore à l’étude.

Plus de détails suivront…