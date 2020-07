(Spielberg) Le Britannique Lewis Hamilton a facilement remporté le Grand Prix de Formule 1 de Styrie sur le circuit Red Bull Ring dimanche, une semaine après une décevante et mouvementée quatrième place sur la même piste.

La Presse canadienne

Détenteur de la position de tête au départ, Hamilton a devancé par 13,7 secondes son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas, qui avait gagné le Grand Prix d’Autriche la semaine dernière. Max Verstappen, sur Red Bull, s’est classé troisième à plus de 33 secondes du vainqueur.

Hamilton a ainsi mérité la 85e victoire de sa carrière, six de moins que l’Allemand Michael Schumacher, premier à ce chapitre dans l’histoire de la Formule 1.

Parti de la 12e place, le Québécois Lance Stroll, sur Racing Point, a franchi la ligne d’arrivée en septième place, un rang derrière son coéquipier Sergio Perez, qui avait pris le départ de la 17e position.

Cependant, un incident dans le virage 3 lors du dernier tour entre Stroll et Daniel Ricciardo, sur Renault, a incité les commissaires de la course à lancer une enquête.

Stroll pourchassait Ricciardo depuis déjà plusieurs tours et tentait de lui ravir la sixième place, ce qu’il a réussi à faire lors de ce dernier tour, non sans que Ricciardo se retrouve à l’extérieur de la piste. Peu de temps après, Lando Norris, sur McLaren, a réussi à dépasser Stroll et à se hisser jusqu’en cinquième place derrière Alexander Albon.

Le Torontois Nicholas Latifi, sur Williams, s’est classé 17e. Trois des 20 pilotes, incluant Charles Leclerc et Sebastian Vettel sur Ferrari, n’ont pas complété l’épreuve.

La prochaine course aura lieu dimanche prochain, en Hongrie.