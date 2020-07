F1 : fiabilité et régularité, clés d’une saison 2020 réduite, mais plus dense

(Paris) Avec initialement 22 courses, la saison 2020 de Formule 1, qui débute dimanche en Autriche, devait être une levée record, mais c’était avant le coronavirus, auquel on doit un calendrier réduit, mais plus dense qui devrait rendre la fiabilité et la régularité clés.