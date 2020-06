(Paris) L’écurie de Formule 1 Mercedes a dévoilé lundi une nouvelle livrée noire pour la saison 2020 qui débute la fin de semaine prochaine en Autriche, en soutien au mouvement de lutte contre le racisme « Black Lives Matter ».

Agence France-Presse

« Le racisme et la discrimination n’ont pas leur place dans notre société, dans notre sport ni dans notre écurie : c’est quelque chose à quoi nous croyons fermement chez Mercedes », a expliqué le patron de l’écurie Toto Wolff, cité dans le communiqué.

PHOTO ÉCURIE MERCEDES Toto Wolff

« Toutefois, avoir les bonnes convictions et le bon état d’esprit ne suffisent pas si nous restons silencieux. Nous souhaitons utiliser notre voix et notre plateforme mondiale pour défendre le respect et l’égalité. Les “Flèches d’argent” courront en noir pendant l’intégralité de la saison 2020 afin de montrer notre engagement pour davantage de diversité dans notre équipe et notre sport. »

Le pilote-vedette de Mercedes Lewis Hamilton avait regretté que les autres pilotes soient restés silencieux après la mort de George Floyd lors de son arrestation par la police aux États-Unis, déplorant également que son sport soit « dominé par les blancs ».

Le sextuple champion du monde a salué lundi la décision de son équipe.

Il est tellement important que nous profitions de ce qui se passe pour nous éduquer, que nous soyons des individualités, des marques ou des entreprises afin de faire des changements significatifs en matière d’égalité et d’inclusion. Lewis Hamilton

PHOTO ÉCURIE MERCEDES Lewis Hamilton

Le trentenaire a lancé la semaine dernière une commission sur la diversité destinée à attirer plus de personnes de couleur vers les métiers du sport automobile

Hamilton pourra compter sur le soutien de son écurie et du groupe Mercedes.

« Nous n’allons pas nous dérober devant nos faiblesses dans ce domaine, a assuré Toto Wolff, ni devant le progrès qu’il nous reste à faire. Par cette livrée, nous promettons publiquement d’agir. Nous comptons trouver et attirer les plus grands talents provenant d’horizons aussi divers que possible et tracer un chemin qui leur permette d’atteindre notre sport, afin de bâtir une équipe plus forte et plus diverse à l’avenir », a-t-il conclu.

La saison 2020 débute dimanche sur le Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, trois mois et demi après l’annulation du Grand Prix d’Australie en raison de la pandémie de coronavirus.