PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

NASCAR: Brandon Jones et Chase Briscoe s’imposent à Pocono

(Long Pond) Brandon Jones a jailli vers l’avant du peloton pendant les deux derniers tours de l’épreuve de la série des camionnettes en NASCAR, dimanche, en route vers la victoire en lever de rideau d’un programme triple au Pocono Raceway.

Associated Press

Austin Hill a terminé deuxième et Sheldon Creed, qui a gagné deux étapes, a complété le podium.

Le Québécois Raphaël Lessard a été victime d’un accident et n’a pu compléter l’épreuve.

En fin d’après-midi, la course Xfinity a été gagnée en prolongation par Chase Briscoe, devant Ross Chastain et Jeremy Clements. Briscoe méritait sa quatrième victoire en 2020.

PHOTO MATT SLOCUM, USA TODAY SPORTS Chase Briscoe

Ce sera la première fois que les trois séries principales de la NASCAR présenteront une épreuve sur la même piste le même jour.

Ce sera également la cinquième fois que les trois principales séries de la NASCAR disputeront une épreuve au cours de la même journée, bien que celles-ci s’étaient déroulées à des endroits différents.

En série Cup, Kevin Harvick tentera de signer une deuxième victoire en autant de jours.

La course de camionnettes s’est étirée à cause de neuf drapeaux, dont deux rouges.

Christian Eckes a été victime d’une crevaison au pneu arrière droit qui l’a expédié contre le muret de sécurité avec 12 tours à compléter, mettant un terme à sa journée de travail. Le drapeau vert a été hissé avec huit tours à faire, mais la course a de nouveau été interrompue trois tours plus tard lorsqu’un neuvième incident — au cours d’une course qui comptait 60 tours — s’est produit.

Avec deux tours à compléter, les dirigeants du circuit ont alors opté pour la traditionnelle séquence vert-blanc-damiers qui a permis à Jones de surprendre Creed, en route vers sa première victoire en 46 départs en carrière en camionnettes — et à son premier départ dans cette série depuis l’an dernier.

« Nous y sommes finalement parvenus, a dit Jones. Je suis passé près tellement souvent auparavant. »