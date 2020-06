Interdiction du drapeau confédéré: le travail commence en NASCAR

La décision d’interdire le drapeau confédéré de ses courses et de ses sites prises par le NASCAR cette semaine a fait les manchettes. Des personnalités comme l’actrice Reese Witherspoon et le demi à l’attaque des Saints de La Nouvelle-Orléans Alvin Kamara ont rapidement encensé la série de se débarrasser de ce symbole raciste et lié à l’esclavagisme pour plusieurs.